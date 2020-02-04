武漢速建3個「方艙醫院」　內部空間曝光...800張床位擺放在體育館

▲洪山體育館的方艙醫院目前已設置完800個床位。（圖／翻攝楚天都市報）

記者洪珮瑄／綜合報導

武漢肺炎疫情加速擴散，為了有效應對相關疫情，湖北武漢近日趕工興建「火神山」和「雷神山」2間醫院。湖北武漢市疫情防控指揮部3日決定，將在市內的江漢區、武昌區及東西湖區，再興建三個「方艙醫院」，作為解放軍野戰機動醫療系統中的臨時醫院。

據悉，武漢市計劃在江漢區、武昌區、東西湖區興建的「方艙醫院」，用於收治新型冠狀病毒感染的肺炎患者，而這三家醫院分別位於洪山體育館、武漢客廳及武漢國際會展中心。

▲▼武漢國際會展中心的「方艙醫院」連夜趕工。（圖／翻攝澎湃新聞）

澎湃新聞現場報導，位於武漢國際會展中心的「方艙醫院」連夜趕工，騰出地方改造出空間來容納1000張床位。據悉，期間有一輛輛的卡車將物資送至會展中心的正門，而來自江漢區的城管的執法工作人員正抓緊時間，將送來的棉被、電毯、醫療設備等物資，直接組裝在「上下舖式」的病床，已在今（4）日上午正式投用。

此外，武昌區區長余松表示，昨（3）日傍晚接到市指揮部命令，位於洪山體育館的方艙醫院原計劃安排1000多張床位，但試用後預計只能擺放800張。他強調，目前，首要任務是根據方艙醫院要求確定設計和施工方案，並按照專家意見，將床擺放在體育館內，作為不同的病區。

據悉，經過工作人員和39名志願者的努力，位於武昌區洪山體育館的方艙醫院目前已設置完800個床位，正等待感染新型冠狀病毒肺炎的輕症病人到來。而第三所方艙醫院位於武漢客廳，武漢客廳A區可容納1000個床位，B區及C區各容納500個床位，預計今（4）日也會啟用。

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