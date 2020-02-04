台大名醫整理兩招口罩復活術　「醫療用內搭可水洗」延長使用時間

記者黃翊婷／綜合報導

全台口罩目前幾乎是一片難求，台大婦產科重症名醫施景中3日在個人臉書分享兩招網路上看到的「口罩復活術」，第一是利用烘碗機的紫外線消毒，第二是在外科口罩內多加一個可水洗的口罩。

▲各大超商4日起不再供應口罩。（圖／記者黃士原攝）

施景中說，這兩招都是他在網路上看到的，但沒有做過實驗，雖然不敢確定效果，也總比沒有得用好些，只是烘碗機紫外線消毒這招，台大教授黃立民不建議，一來是沒有實驗證實有效，二來是怕交叉感染，「如果真的要用消毒，或許可以用手持式紫外線燈管」；至於第二招多戴一個可水洗的口罩，可以減少不好的氣味殘留在外科口罩內，進而達到延長使用時間的效果。

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其實對於紫外線消毒口罩的方式，泌尿科醫師陳偉寶也曾在臉書上PO文表示，這個方法僅限同一人使用，一般民眾家中沒有醫學用的紫外線燈，可以將用過的口罩平放在烘碗機裡，正反面各照射半小時紫外線燈，接著在乾淨、乾燥的環境靜置3天以上就可以了，不過，戴著進出高風險場所的口罩（例如病房）例外，最好用過就丟，不要重複使用。

▲不少民眾很關心在買不到口罩的情況下，該如何延長口罩的「壽命」。（示意圖／記者周亭瑋攝，與本文當事人無關）

長庚林口醫學中心內科部感染醫學科教授級主治醫師黃景泰也提到，口罩如果沒有被汙染的疑慮，也沒有明顯的結構毀損，其實也不必立即丟棄，況且一般民眾就算戴了4到6個小時，需要更換的必要性也不高，只是消毒後再用的口罩過濾效果的確會比較差，可以考慮噴灑酒精消毒，因為在表面噴一層酒精對結構的損毀有限，還能達到消毒效果。

而中央流行疫情指揮中心諮詢小組委員李秉穎教授認為，不推薦民眾利用酒精消毒口罩並重複使用，畢竟酒精雖然可以殺死很多病毒，但無法殺死躲在分泌物裡的病毒，例如鼻涕，況且目前台灣並沒有爆發大規模感染疫情，口罩是需要時再戴，像是醫護人員或是機場人員，一般民眾不用太過擔心。