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視察「淡海輕軌藍海線」列車試乘　侯友宜期許年底如期如質完工

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▲ 視察「淡海輕軌藍海線」列車試乘 侯友宜期許年底如期如質完工。（圖／新北市政府提供）

▲ 視察「淡海輕軌藍海線」列車試乘，侯友宜期許年底如期如質完工。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三環六線捷運建設不停歇！新北市長侯友宜3日下午至淡海輕軌藍海線第一期海洋大學站視察，實際試乘列車並慰勞捷運施工團隊的辛勞。淡海輕軌綠山線營運至今累計超過400萬人次搭乘，待藍海線第一期正式通車後，將能有效解決淡水交通問題及帶動在地觀光。

侯友宜特別感謝施工團隊同仁在春節期間，仍不辭辛勞地持續進行軌道建設，讓淡海輕軌藍海線的第一期土建工程順利完成，同時期許藍海線三座車站能在年底前如期如質完工通車，紓解淡水地區交通壓力並帶來人潮，讓淡水地區成為能夠在地就學、就業、就養的好所在。

▲ 視察「淡海輕軌藍海線」列車試乘 侯友宜期許年底如期如質完工。（圖／新北市政府提供）

▲ 侯友宜視察淡海輕軌藍海線第一期海洋大學站，發放福袋慰勞捷運施工團隊的辛勞。

侯友宜說，淡海輕軌不只是紓解交通壓力的通勤工具，也兼具了觀光休閒的價值。除了各站有幾米的公共藝術創作，藍海線也是雙北唯一能直接眺望台灣海峽的軌道建設。

另外，為保護清法戰爭留下的遺跡，市府團隊特別以高架方式興建藍海橋，並串聯自行車道的藍海橋，讓更多人能夠看到最美麗的淡水暮色；晚間還有夜間光雕投影，為淡水的自然美景增添更多斑斕色彩。

新北市捷運局表示，藍海線連接漁人碼頭路段已施工完成。目前進行測試中，待模擬演練等各項目測試完畢後，就可申請履勘作業送交通部核可，確認安全無虞即可通車，屆時淡海輕軌二期、八里輕軌、公車等陸運建設將會連接成網格狀交通網絡，為淡水觀光交通帶來新氣象。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▲ 視察「淡海輕軌藍海線」列車試乘 侯友宜期許年底如期如質完工。（圖／新北市政府提供）

▲ 侯友宜試乘淡海輕軌藍海線列車。

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