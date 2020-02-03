▲ 新北淡水台2乙沿線人行道環境翻新，侯友宜：讓遊客更舒適安全。（圖／新北市養工處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為維護民眾通行及騎乘自行車安全，新北市政府進行淡水區台2乙中正路至漁人碼頭人行道改善工程，市長侯友宜3日前往視察表示，這項工程將滬尾藝文休閒園區周邊，包括紅毛城、海關碼頭、沙崙等，變得更綠化及優質，讓遊客能更舒適、安全的旅遊。

侯友宜說，這項工程除了翻新人行及自行車道外，也連帶將滬尾藝文休閒園區旁的綠帶空間進行改造，提升環境品質，讓民眾可以規劃自行車一日遊，享受美麗的河岸風光。

▲ 新北淡水台2乙沿線人行道環境翻新。

養工處表示，淡水區台2乙中正路沿線有許多熱門觀光景點，包括歷史悠久的西班牙堡壘紅毛城、視野遼闊的海關碼頭、可觀看落日美景的漁人碼頭及淡水老街等，雖然景點眾多，但以往的人行道空間狹窄無法串聯，自行車道也不夠完整，旅客無法騎車悠遊各個景點間。

新北市政府配合「淡水區亮點計畫」，自2018年5月28日起，以專案進行「中正路至漁人碼頭」人行環境改善工程，共新設1846公尺人行道，串接淡水觀光景點。整體工程已於去年底完工，翻新既有人行道外，也同時將人行道拓寬，建置安全的人行自行車道系統。

養工處指出，本工程連帶將滬尾藝文休閒園區旁廣大的綠帶空間進行改造，規劃包括林蔭人行自行車道、碎石步道等，並預埋天際纜線下地管道，改善纜線雜亂的景觀。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▲ 侯友宜視察台2乙中正路至漁人碼頭人行道改善工程。