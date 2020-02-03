雲林斗六太信大飯店凌晨火警　8樓休息室冒煙及時撲滅

▲斗六圓環旁太信大飯店凌晨突傳火警，所幸及時撲滅，未釀傷亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六圓環太信大飯店凌晨傳出高樓火警，雲林縣消防局2點42分獲報後派出斗六分隊前往搶救，抵達現場附近已瀰漫燒焦味，並有些許濃煙從陽台竄出，警消人員隨即將8樓的起火點迅速撲滅，為求謹慎，持續於現場確認發火源與延燒之虞，至4點10分才返隊。

雲林縣消防局表示，3日凌晨獲報後派出共11輛消防車、21名警義消人員，由於傳出火警的是高樓建築，內有附設大飯店，所以人員特別謹慎，飯店部分疑因武漢肺炎疫情因素，中客無法入境，相對住宿的人員不多，現場無人員受困，也沒有旅客大量撤出的問題，所幸無人受傷，詳細起火原因由火場鑑識人員進一步調查。

▲發現起火點在8樓的太信飯店休息室，現場竄出微微濃煙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣消防局獲報後派出共11輛消防車、21名警義消人員前往搶救。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



▲發現起火點在8樓的太信飯店休息室，現場竄出微微濃煙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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