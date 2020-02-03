台灣武漢肺炎「增61例疑似通報」　累積1066例！

▲中央流行疫情指揮中心2月3日記者會，指揮官陳時中發言。（圖／記者陳家豪攝）

記者趙于婷／台北報導

武漢肺炎疫情未停，根據中央疫情指揮中心統計，昨（2）日新增61例通報，截至目前共通1,066報名嚴重特殊傳染性肺炎個案，目前10名確診個案狀況穩定，持續住院隔離，醫院及地方衛生單位已進行疫情調查及接觸者追蹤等防治工作。10名確診個案接觸者總計515人，其中35人有症狀已通報（32例已排除、3例檢驗中）。

依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸累計31省市區（不含港澳特別行政區）確診17,205例新型冠狀病毒感染個案，較昨日新增2,829例（湖北單一省份即增加2,103例），其中2,296例重症，361例死亡；另有疑似病例21,558例。累計密切接觸者189,583人，追蹤中152,700人。

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除台灣之外，國際間累計164例確診病例，分布於25個國家/地區；病例數以泰國19例、新加坡18例、日本15例(不含無症狀5人)、香港15例、南韓15例及澳洲12例為多。另越南、法國、日本、南韓、美國、泰國等6國已出現次波感染病例，德國已出現第3波傳染病例，法國則出現醫療人員感染病例。