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網紅辛巴捐1.5億人民幣援助武漢　網：這職業的吸金力真強

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▲大陸網紅辛有志。（圖／翻攝自微博／辛有志工作室）

▲大陸網紅辛巴。（圖／翻攝自微博／辛有志工作室）

記者康心禹／綜合報導

大陸網紅辛巴（本名辛有志）1月26日透過微博《辛有志工作室》發文表示，將捐1億人民幣（約新台幣4億元）給武漢慈善總會，另外出資5000萬元（約新台幣2億元）成立抗疫物資救助基金。據悉，由於銀行轉帳限制，1億現金需分多次轉帳，武漢慈善總會在1月31日已收到廣州和祥貿易有限責任公司（董事長為辛有志）捐贈的1億人民幣。

綜合陸媒報導，在疫情爆發後，楊冪、鄧超、孫儷夫妻等藝人紛紛捐款、捐物資之外，網紅圈也湧現不少愛心人士，其中有「快手一哥」的辛巴捐款1.5億元，引發網友熱議。

出生農村的辛巴為黑龍江人，從12歲開始做生意，14歲輟學打工，18歲就當老闆，年僅29歲的他身價上億，擁有將近4000萬粉絲，發布過50個視頻作品，比很多明星的名氣還要大的多。目前，有不少帳號發布「辛巴來了，武漢加油」、「辛巴為武漢捐款1.5億元」為主題的文章。

▲大陸網紅辛巴捐1.5億援武漢。（圖／翻攝自《長江網》）

▲▼辛巴捐1.5億援武漢。（圖／翻攝自《長江網》）

▲▼大陸網紅辛巴捐1.5億援武漢。（圖／翻攝自《長江網》）

網友也紛紛留言回應，「支持辛巴辛有志，大愛」、「由此可見當網紅的吸金能力有多強，怪不得那麼多人想當網紅」、「大愛無疆辛有志」、「支持辛有志嚴選公益，武漢加油」。

辛巴在2019年8月花了人民幣5000萬元（約台幣2億元）舉辦婚禮，當時不只邀請了很多明星，包括成龍、李宇春、王力宏、鄧紫棋等等，司儀還是北京EQarts唱片董事長兼歌手的胡海泉，由此可見他在娛樂圈內的威望和財富應該是不言而喻的。

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