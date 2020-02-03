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賣場規定全員工戴口罩！顧客阿伯訕笑「年輕人怕死喔」　擊沉收銀妹

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▲▼便利商店,店員,收銀,服務業,超商,打工,兼職,派遣。（圖／記者李毓康攝）

▲收銀員要幫顧客結帳，一天可能接觸上百人。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

武漢肺炎讓人心惶惶，走在路上可以看到大家都戴起口罩自保，尤其是會接觸到很多人的職業。一名賣場女員工平時負責收銀，每天接觸最少200至300位客人，而公司日前也規定全店都要戴口罩，沒想到一個結帳阿伯看到後，竟然冷言嘲諷「年輕人都那麼怕死嗎？怎麼不把口罩留給需要的人？」讓她超無言。

這位女員工在《Dcard》發文，說她是一個賣場的員工，負責收銀，每天都要接觸至少200至300位客人，「武漢剛報導的時候並沒有強制規定，但1/30有規定全店都要戴口罩了。」結果一個阿伯客人結帳時，突然跟她說，「你們現在全店都戴口罩喔？年輕人都那麼怕死嗎？怎麼不把口罩留給需要的人？」她只好假裝沒聽到，繼續幫阿伯結帳。

請繼續往下閱讀...

原PO就表示，他們店已經算是中小型的賣場，一天4台收銀機，每個來客量平均250人左右，這還只是有結帳的人，加上沒結帳的，店裡一天可能會有1300左右的來客量。「算250就好，我平均一天會跟250個人近距離說話，說真的，很多客人真的很沒水準，感冒不戴口罩就算了，還會直接往我身上咳嗽或打噴嚏」，認為戴口罩不只為了自保，也是保護其他人的安全。

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▲防範武漢肺炎，台北捷運民眾戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

▲防範武漢肺炎，民眾紛紛戴上口罩。（圖／記者林敬旻攝）

她忍不住在心中冒出OS，「把口罩留給更需要的人？我覺得比起整天在家沒事做，只想往賣場跑還愛亂講話的人，我比你更需要。」此外，也會有客人跑來鬧「你們是不是都把口罩藏起來自己員工用了？怎麼可能沒有貨？」

原PO就吐苦水「呵呵！自己員工都買不到了，我們還能藏什麼？雖然我們上班要戴口罩，但我們『都是自備口罩』。」最後她也表示，本來公司有提供，但貨真的不足，大家都是盡量自備，「如果沒有我們要找店長拿。店長還會問你理由」，道盡店員心酸。

看到貼文後，許多人都相當心疼，「阿伯也太沒禮貌了吧」、「我們飯店也是，全館員工都戴口罩也有客人這樣說」、「我店的客群也都老人家居多，講話也都這樣酸溜溜，而且前幾天有個流鼻涕還直接用手擦掉、直接摸我的商品！超沒水準」、「什麼叫留給需要的人？別人家的小孩死不完？」

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