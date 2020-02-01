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與男友激情衝刺…4歲兒就在旁！回家撲阿嬤身上「騎馬」　奶音曝：阿伯說可以

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▲男子搞外遇。（示意圖／CFP）

▲女子當著兒子面與男友嘿咻，讓兒子返家後狂做不雅動作，氣壞阿嬤。（示意圖／CFP）

記者陳韻如／高雄報導

蔡姓男子與妻子離婚後，前妻會定期接4歲小孩回家照顧。然而，某次小孩從前妻家回來，卻撲到阿嬤身上「衝刺、騎馬」，還掀開尿布抓生殖器，阿嬤驚覺有異，一問之下發現蔡男前妻竟與男友當小孩面嘿咻。蔡男事後得知，氣得當街痛罵前妻，「做人不要心理變態」等，被前妻告上法院，但法官認為是「合理評論」，因此判他無罪。

判決書指出，蔡男與前妻離婚後，小孩由他扶養，其母親也會幫忙帶小孩，前妻則會定期接小孩回家照顧。然而，2019年2月23日上午，前妻一如往常準備接小孩時，卻被蔡男拒絕，雙方因此起爭執，蔡男更脫口而出，「做人不要心理變態，跟男人在相幹，變態，掀懶叫給小孩看，這個變態」，讓前妻氣得提告妨害名譽。

法官審理時，蔡男到庭表示，因為小孩在家中一直做出男人跟女人上床的動作與抓生殖器，還說「媽媽跟阿伯有做這個動作，阿伯摸自己的小鳥，跟我說這個只有你能學」等，才讓他氣得痛罵前妻，而「我說的是事實，變態只是形容詞」。

此外，蔡男母親也出庭證稱，小孩平時都是跟她一起睡，但某日夜裡，小孩卻突然爬到她身上，猛烈搖晃，接著竟打開尿布看自己的生殖器，讓她嚇得問小孩，「為什麼做這個動作」，而這一問不得了，小孩竟回應，「阿伯跟媽媽也都是這樣」，還說，「阿伯就拿他的小鳥給我看，還說只有我可以學，別人不能學」。

蔡母事後將此事告訴蔡男，讓蔡男氣得直奔社會局報案，並且帶小孩到醫院做心理諮商。

法官審理時，勘驗蔡母提供的影片，以及社會局、醫院的報告，認為蔡男怒罵前妻「做人不要心理變態」、「變態」、「這個變態」等語，是具體事實，且是個人意見表達，符合「合理評論原則」，因此判蔡男無罪。全案可上訴。

腦公！你不可以賴帳喔

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