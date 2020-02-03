才出獄1周…恐怖分子「背假炸彈」持刀砍人　遭警當場擊斃

▲艾曼遭警擊斃倒地。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國倫敦南部斯特里薩姆高路（Streatham High Road）2日下午發生持刀砍人事件，兇手遭警方當場擊斃，確認身分為1周前才剛出獄的伊斯蘭極端主義分子。這已經是第2起恐怖分子出獄後傷人事件，英國首相強生表示，政府會針對處理這類罪犯的制度，進行根本上的改革。

綜合外媒報導，現年20歲的艾曼（Sudesh Amman）2日在特里薩姆高路上，持刀砍傷3名路人，所幸緊急送醫後皆無大礙，而身穿假自殺炸彈背心的艾曼也被當場擊斃。警方目前將此定調為恐怖攻擊事件，因為艾曼在2018年5月以涉嫌計畫恐怖攻擊為由遭逮，不過在犯案前一周提前獲釋，並接受電子監控中。

▲行兇現場封鎖調查中（圖／路透）



這已經英國第2起，提前獲釋的恐怖分子攻擊事件，去年也有一名恐怖分子提前出獄後，在倫敦橋（London Bridge）附近持刀殺害2名參加受刑人矯治會議的人士，當時政府迅速採取措施，加強對恐怖主義的應對，包括延長刑期和增加警察支出。強生（Boris Johnson）也表示，政府會盡速對恐怖主義犯罪分子，在定罪後的相關處置，進行根本上的改革。

BBC分析指出，那些「淺在的」恐怖分子該列入觀察名單，該監視到何種程度變成很大的問題，尤其近年潛在的攻擊者逐漸轉向單獨行動，使用低技術武器，甚至有時是一時興起。路透社報導，英國警方在2018年4月獲報艾曼在Telegram上發布恐怖主義相關貼文，5月以涉嫌計畫恐怖攻擊為逮捕艾曼。

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