英國掰了47年情誼正式脫歐　下一步怎麼走「11個月後才是考驗」

▲首相辦公室建築牆面投影出時鐘，倒數英國正式離開歐盟的時刻。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

英國在台灣時間1日上午7時正式與歐盟說再見，結束47年的會員國身分，首相強生歡呼著「新時代的黎明」，承諾實踐真正的民族復興。至於下一步將要怎麼走？《英國廣播公司》（BBC）整理接下來的動向。

改變了什麼？

脫歐才剛開始，現階段並不會有太大轉變，此時邁入11個月的過渡期，英國很大程度會遵循歐盟的規則。今年底的過渡期結束後，預料英國才會面臨巨大轉折。不過實質上來講，歐盟現在的成員國已從28減為27。

英國目前仍保留在歐盟的關稅同盟與單一市場，適用原本的貿易規則，物品與其他的服務也能自由流動。同時，歐盟最高法院依舊握有管轄權。不過，英國人將不能在歐洲議會發聲，沒有英國部長能在歐盟的會議做出重大決定。

英國將致力與歐盟達成與以往不同的經濟夥伴關係，並把觸角拓展到其他區域。美國總統川普已提出一項「大規模」貿易協議。

對一般人意味著什麼？

如果你是英國人，便不再是歐盟公民，但現在仍可以在歐盟自由旅行，這種情況也適用位於英國的歐盟公民。2020年12月31日過渡期結束後，英國與歐盟就得面對不同的移民法規。

在英國的350萬名歐盟公民，必須於2021年6月以前提出「歐盟定居計畫」（EU Settlement Scheme）申請，但如果未來沒達成協議，最後期限將會落在今年底。位於歐盟的130萬英國公民，則可能需要申請居留身分。

過渡期之後，無論對方是否來自歐盟，英國打算實施一套基於積分、將影響任何民眾的移民制度。英國公民將能一次訪問歐盟最多90天，但需要花費7歐元申請相關文件。

現在發生什麼事情？

英國與歐盟將在11個月的過渡期商討新的合作關係，包含歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）等人都認為這段時間並不夠充足，不過強生誓言要在期限內完成目標。

雙方希望達成一項自由貿易協定，搞定貿易、就業、環境與其他議題的條款，另外，在安全、旅遊以及移民領域，也會展開新的安排。

然而，貿易談判通常耗時多年，如果雙方未能在今年底前達成共識，民眾可能就得接受「無協議脫歐」，屆時英國或許要面臨食品價格上漲、藥品與其他產品短缺的情況。英國也要照著世界貿易組織的規定與歐盟交涉，這代表要付出關稅。

如何演變成今日的局勢？

英國1973年加入歐洲經濟共同體，並於當時兩年後舉行公投，結果可見人民支持這個決定。然而，越來越多英國政客對於留在歐盟感到不滿，直到2016年6月23日的公投，脫歐派以51.9％勝過48.1％的留歐派。

▲英國首相強生。（圖／路透）



英國與歐盟展開3年充滿波折的談判，脫歐協議也難以在議會過關。然而，現任首相強生接掌保守黨領袖，並於去年12月贏得大選時，一切都有所改變。

英國脫歐會帶來很大影響嗎？

英國在歐盟中扮演重要角色，是德國、法國之後最大的「貢獻者」之一，過渡期結束後，歐盟財務將出現巨大缺口。

現階段，沒有其他歐盟國家展開自己的脫歐計畫，反而有數個國家都想要加入這個體制。未來11個月會是關鍵時刻，英國與歐盟的關係將永遠變得不同。

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