　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英國掰了47年情誼正式脫歐　下一步怎麼走「11個月後才是考驗」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼英國當地時間1月31日晚間11時（台灣時間2月1日上午7時）正式脫歐。（圖／路透）

▲首相辦公室建築牆面投影出時鐘，倒數英國正式離開歐盟的時刻。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

英國在台灣時間1日上午7時正式與歐盟說再見，結束47年的會員國身分，首相強生歡呼著「新時代的黎明」，承諾實踐真正的民族復興。至於下一步將要怎麼走？《英國廣播公司》（BBC）整理接下來的動向。

改變了什麼？

脫歐才剛開始，現階段並不會有太大轉變，此時邁入11個月的過渡期，英國很大程度會遵循歐盟的規則。今年底的過渡期結束後，預料英國才會面臨巨大轉折。不過實質上來講，歐盟現在的成員國已從28減為27。

英國目前仍保留在歐盟的關稅同盟與單一市場，適用原本的貿易規則，物品與其他的服務也能自由流動。同時，歐盟最高法院依舊握有管轄權。不過，英國人將不能在歐洲議會發聲，沒有英國部長能在歐盟的會議做出重大決定。

英國將致力與歐盟達成與以往不同的經濟夥伴關係，並把觸角拓展到其他區域。美國總統川普已提出一項「大規模」貿易協議。

對一般人意味著什麼？

如果你是英國人，便不再是歐盟公民，但現在仍可以在歐盟自由旅行，這種情況也適用位於英國的歐盟公民。2020年12月31日過渡期結束後，英國與歐盟就得面對不同的移民法規。

在英國的350萬名歐盟公民，必須於2021年6月以前提出「歐盟定居計畫」（EU Settlement Scheme）申請，但如果未來沒達成協議，最後期限將會落在今年底。位於歐盟的130萬英國公民，則可能需要申請居留身分。

過渡期之後，無論對方是否來自歐盟，英國打算實施一套基於積分、將影響任何民眾的移民制度。英國公民將能一次訪問歐盟最多90天，但需要花費7歐元申請相關文件。

現在發生什麼事情？

英國與歐盟將在11個月的過渡期商討新的合作關係，包含歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）等人都認為這段時間並不夠充足，不過強生誓言要在期限內完成目標。

雙方希望達成一項自由貿易協定，搞定貿易、就業、環境與其他議題的條款，另外，在安全、旅遊以及移民領域，也會展開新的安排。

然而，貿易談判通常耗時多年，如果雙方未能在今年底前達成共識，民眾可能就得接受「無協議脫歐」，屆時英國或許要面臨食品價格上漲、藥品與其他產品短缺的情況。英國也要照著世界貿易組織的規定與歐盟交涉，這代表要付出關稅。

如何演變成今日的局勢？

英國1973年加入歐洲經濟共同體，並於當時兩年後舉行公投，結果可見人民支持這個決定。然而，越來越多英國政客對於留在歐盟感到不滿，直到2016年6月23日的公投，脫歐派以51.9％勝過48.1％的留歐派。

▲▼英國當地時間1月31日晚間11時（台灣時間2月1日上午7時）正式脫歐。（圖／路透）

▲英國首相強生。（圖／路透）

英國與歐盟展開3年充滿波折的談判，脫歐協議也難以在議會過關。然而，現任首相強生接掌保守黨領袖，並於去年12月贏得大選時，一切都有所改變。

英國脫歐會帶來很大影響嗎？

英國在歐盟中扮演重要角色，是德國、法國之後最大的「貢獻者」之一，過渡期結束後，歐盟財務將出現巨大缺口。

現階段，沒有其他歐盟國家展開自己的脫歐計畫，反而有數個國家都想要加入這個體制。未來11個月會是關鍵時刻，英國與歐盟的關係將永遠變得不同。

►糾纏3年多！英國正式脫歐「終結47年歐盟成員國」　首相：黎明破曉時刻

 
ET快訊
雙手佈滿血絲！隔離病房22歲女護士「寫好家書」：一線需要我
男女「武漢返台」留假資料！7天趴趴走　里長找嘸人氣炸
武漢肺炎疫情擴散！陸官方宣布「所有影視劇停拍」
她誤踩油門撞麵攤　油鍋噴灑正妹40%燙傷…法官判賠3433萬
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英國掰了47年情誼正式脫歐　下一步怎麼走「11個月後才是考驗」

印尼「專機武漢撤僑」　2日載回250人將隔離兩周

接收武漢肺炎病患　日本醫院「員工小孩」慘被歧視霸凌！

遭本土老司機傳染！日本出現「第3代人傳人」病例　恐成社區性感染

Kobe直升機公司「未獲許可」在濃霧中飛行！專家：駕駛相關經驗少

開門問要不要「鬆」一下　新加坡按摩街「春」風吹又生

全球63國針對中國公民實施「入境管制」　防堵疫情擴散

不斷更新／澳洲確診病例增至12　澳航、紐航都停飛中國…全球疫情一次看

遭前男友狠酸「醜到沒救」　少女怒變身...成電眼網紅：感謝他

跟進美國！澳洲提升旅遊警戒至4級　禁止中國旅客入境

WHO宣告列「國際公衛緊急事件」　對抗肺炎歐盟說話了：應納入台灣

配合徵收！彰化口罩廠宣布停賣 民眾買嘸怒嗆：不顧人家生死...

6歲兒子抵抗玩具準時找爸爸！　突想到小鬼5歲外甥...狂奔回去帶弟弟

柴柴顧店落跑...躲超市爽吹冷氣 被爸抓包秒露「驚嚇臉」：拍謝啦

「蓋大型收容所」是怕疫情爆發 韓國瑜信心滿滿：經費場地有預備

孟耿如包包印了一個Ｈ　準人妻脫口「我很喜歡許光漢」XDD

加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO

李國毅自彈自唱《少女+Without You》　網友：戀愛了啦～

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

杜江鏡頭前撒嬌霍思燕　「我還想和妳再生一個Baby」＞／／＜

英國掰了47年情誼正式脫歐　下一步怎麼走「11個月後才是考驗」

印尼「專機武漢撤僑」　2日載回250人將隔離兩周

接收武漢肺炎病患　日本醫院「員工小孩」慘被歧視霸凌！

遭本土老司機傳染！日本出現「第3代人傳人」病例　恐成社區性感染

Kobe直升機公司「未獲許可」在濃霧中飛行！專家：駕駛相關經驗少

開門問要不要「鬆」一下　新加坡按摩街「春」風吹又生

全球63國針對中國公民實施「入境管制」　防堵疫情擴散

不斷更新／澳洲確診病例增至12　澳航、紐航都停飛中國…全球疫情一次看

遭前男友狠酸「醜到沒救」　少女怒變身...成電眼網紅：感謝他

跟進美國！澳洲提升旅遊警戒至4級　禁止中國旅客入境

黃國書憂幼童口罩供不應求　經濟部：增購60台設備量產

越南防疫臨時禁飛　長榮航空宣佈：取消今晚飛往越南航班

和Kobe最大共同點？　里拉德：對比賽的熱愛

中職／鄧志偉強化下半身　守備移動更輕鬆

游錫堃宣示就職立法院長　喊出下修參政年齡

不畏武漢肺炎陰影照唱！　顧歌迷健康...詹雅雯攻蛋先設「三關卡」

俠客歐尼爾：我還有最後的話想對Kobe說　「家常對話」曝光⋯粉絲心碎

爆紅饒舌新秀薄紗「水鑽貼滿私密處」！　霸氣雙腿大開…網嚇傻：好像X毛外露

獨／聲音沙啞3個月！男業務憂罹癌…醫一照聲帶「整片菜花田」驚：玩太嗨了

越南也禁台航班入境！星宇起飛喊卡「滑回機坪」、長榮空中折返

鮪魚錄影中「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：胸部都看到了！

國際熱門新聞

休旅車自撞2死　3歲女：媽咪救我…下秒爆炸

WHO總幹事：世界應感謝中國！

6旬婦參加大胃王比賽...當場噎死

快訊／美宣布緊急措施：禁止過去14天曾赴陸的外國旅客

加拿大議員拼出台灣逼總理表態　網灌爆：謝謝古柏先生

養1家9口當AV女優　三田杏宣布引退

驚見豹倒路中　男急查看結局反轉

美國第一起武漢肺炎患者報告公布

新加坡增至16例　包括首位星國人

快訊／美國航空、達美宣布停飛中國

美參議員致函WHO：讓台灣參加

確診2例　義大利宣布進入緊急狀態

即／Kobe遺體找到了　墜機9人遺體全數尋獲

更／澳洲增至12例　全球疫情一次看

更多熱門

相關新聞

李克強致電歐盟：有信心防控疫情

李克強致電歐盟：有信心防控疫情

日前歐盟外事部才剛表態，台灣應被納入WHO，今（1日）下午，中國政府網發布訊息稱，大陸國務院總理李克強和歐盟委員會主席馮德萊恩通電話，在談話中，李克強表示，中國政府和人民有信心、有決心、有能力打贏這場疫情防控阻擊戰。

驚見豹倒路中　男急查看結局反轉

驚見豹倒路中　男急查看結局反轉

糾纏3年多英國正式脫歐單飛！首相：這是黎明破曉時刻

糾纏3年多英國正式脫歐單飛！首相：這是黎明破曉時刻

英國脫歐紀念幣正式發售

英國脫歐紀念幣正式發售

英國真的脫歐了！　歐盟擔心會帶來不公平競爭

英國真的脫歐了！　歐盟擔心會帶來不公平競爭

關鍵字：

脫歐英國歐盟強生

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

范瑋琪後…賈靜雯也遭出征圍剿！

快訊／陳時中：台灣可分離病毒了！

義拒台灣飛機入境　網崩潰「狂踩地雷」抵制

洗澡「下秒自爆」　壽星妹：有陰影了

陳建州求聯繫蘇貞昌「對話內容曝光」！

Keanna提告謝和弦、莉婭後「首曝經濟狀況」！

陸人挺口罩禁出口　點破關鍵資料

陪范瑋琪度難關！陳建州「全面停工」

《玩命關頭9》元老復活！　馮迪索：家人回來了

唬爛得武漢肺炎！他淚訴死前夢想GG了

怕染武漢肺炎　他喝「75%酒精」悲慘下場曝光

今晨3.5度！低溫特報持續　下周兩波鋒面接力濕冷變天

日本女主播因身材太雄偉天天遭投訴

越南限台航班入境！星宇航空受害

武漢台商暴吼醫護　醫生委屈PO文

更多

最夯影音

更多
WHO宣告列「國際公衛緊急事件」　對抗肺炎歐盟說話了：應納入台灣

WHO宣告列「國際公衛緊急事件」　對抗肺炎歐盟說話了：應納入台灣
配合徵收！彰化口罩廠宣布停賣 民眾買嘸怒嗆：不顧人家生死...

配合徵收！彰化口罩廠宣布停賣 民眾買嘸怒嗆：不顧人家生死...

6歲兒子抵抗玩具準時找爸爸！　突想到小鬼5歲外甥...狂奔回去帶弟弟

6歲兒子抵抗玩具準時找爸爸！　突想到小鬼5歲外甥...狂奔回去帶弟弟

柴柴顧店落跑...躲超市爽吹冷氣 被爸抓包秒露「驚嚇臉」：拍謝啦

柴柴顧店落跑...躲超市爽吹冷氣 被爸抓包秒露「驚嚇臉」：拍謝啦

「蓋大型收容所」是怕疫情爆發 韓國瑜信心滿滿：經費場地有預備

「蓋大型收容所」是怕疫情爆發 韓國瑜信心滿滿：經費場地有預備

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面