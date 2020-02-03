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美國下令封關！14天內曾訪中者禁入境　途中發現違例…全機改道至指定機場

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▲▼武漢肺炎,新型冠狀病毒,北京國際機場。（圖／路透）

▲美國禁止14天內曾到訪中國的遊客入境，圖為北京國際機場。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普在當地時間2日宣布，所有曾在14天內造訪中國的旅客，從2日下午5時開始不得入境美國；而持有綠卡的美國公民，從中國返美後必須在指定機場進行疫檢後，才准許入境，並進行自我隔離，若從湖北省返美，則要接受強制隔離。

綜合外媒報導，川普宣布從2日下午5時開始，所有曾在過去14天內造訪中國的旅客，皆不得入境美國，持有綠卡的美國公民與其直系親屬則不在此限。除此之外，從中國返回的公民，必須在7個指定機場，進行疫檢後才能入境，並進行自主隔離14天，若是飛行途中發現違例，整機都須改道至指定機場；而從湖北省返回的公民，必須接受強制隔離14天。

指定機場包含紐約甘迺迪機場（John F. Kennedy International）、舊金山國際機場（San Francisco International）、芝加哥歐海爾國際機場（Chicago’s O’Hare International）、洛杉磯國際機場（Los Angeles International）、亞特蘭大機場（Hartsfield-Jackson Atlanta International）、西雅圖國際機場（Seattle-Tacoma International）與檀香山國際機場（Honolulu International）。

川普政府日前也宣布，美國進入公共衛生緊急狀態，美國國家過敏和傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）所長福奇（Anthony S. Fauci）表示，之所以選擇關閉機場，是因為這種病毒和其傳播途徑存在許多「未知因素」。

移民律師冉燕飛接受《世界日報》訪問時指出，在美居留期限將屆滿的中國籍留學生、工作者，因無法返回中國更新簽證，可以提交延長居留期申請；另外，持有美國工作簽證、留學簽證的人士，除了必須和雇主保持聯繫外，可考慮先至第三國待滿14天，再從該國返回美國。

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