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武漢返台失聯　男子「覺得不對勁」急衝派出所…鬆口揭與失聯女關係

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▲▼男女2人「武漢返台」留假資料！7天到處跑…里長「找嘸人」氣炸。（圖／東森新聞）

▲男女2人「武漢返台」留假資料，讓里長氣炸投訴媒體。（圖／東森新聞）

記者柯振中／綜合報導

北部有一名男子與一名女子1月16日自大陸湖北省武漢市返台，入境時卻填寫假資料，讓里長找不到人，30日驚覺受騙，氣炸報警處理。2人行蹤被掌握後，男子也出面喊冤，入境時「沒有填過任何東西」，因此被朋友告知「很多人在找他」後，他感到相當傻眼。

台北市大安區錦華里里長溫美珠表示，社區內有2位從武漢入境的民眾，因此依照規定進行關心，沒想到這2人填寫假資料，不但市內電話是空號，手機也不接，就連住址也是填寫前公司的地址，讓她氣炸在鏡頭前大罵，「到現在有多少這樣子入境的人？而且是來自武漢的重災區的民眾！」

▼男從媒體、朋友那邊接到消息後，立刻趕往派出所報到。（圖／東森新聞）

▲▼男女2人「武漢返台」留假資料！7天到處跑…里長「找嘸人」氣炸。（圖／東森新聞）

事件爆發後，警方1月31日找到這名消失的馮姓男子，這名男子也前往派出所到案說明。馮姓男子說明後強調，他入境時沒有填寫過任何資料，是事件爆發後，朋友不斷向他反應，他感到相當不對勁，才主動出面說明，「我百分之九十九敢講敢講這話，我沒有填過任何東西。」

他提到，從他入境到現在，已經過了18天，「你們也可以看得到，我現在這個狀況怎麼樣」，不斷強調自己沒有身體上的不適。至於回國後住哪？馮姓男子則支支吾吾，最後回答「家裡」。

對於另一名陳姓女子的行蹤，馮男澄清，自己完全不曉得對方長怎樣，也沒有聯絡過，不認識對方，「跟我一點關係都沒有，我完全不知道那個事情。」

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