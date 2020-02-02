徐欣瑩辭副黨主席　網拱「披民眾黨戰袍選2022」…支持者看法兩極

▲外界盛傳，徐欣瑩是妙天的得意弟子。（圖／翻攝徐欣瑩臉書，下同）



記者陳凱力／新竹報導

國會政黨聯盟副主席徐欣瑩上月中在臉書發文表示，將辭去國會政黨聯盟副主席一職，連日來支持者惋惜、不捨，而近日更有民眾建議「2022代表民眾黨參選新竹縣長」，徐欣瑩的動向，也成為茶餘飯後的討論話題。

▲徐欣瑩為吳旭智站台、陪同掃街。



徐欣瑩2005年以無黨籍首次參與新竹縣議員，並以第二高票順利當選，2008年立委選舉叩門失利，2009年徐欣瑩加入國民黨以第一高票連任新竹縣議員，2012年再爭取到國民黨提名，順利當選新竹縣立法委員。2015年徐欣瑩退出國民黨並加入民國黨獲選為黨主席，2016更與親民黨總統參選人宋楚瑜搭檔競選總統，但競選失利。

▲柯文哲與徐欣瑩關係友好。

2018年九合一選舉，徐欣瑩參選新竹縣長，獲得台北市長柯文哲多次公開站台支持，雖然最後未能選上，但與柯文哲仍保持友好關係，2019年2月，柯文哲二度騎鐵馬挑戰「北高一日雙城」時，徐欣瑩盡東道主之誼到場迎接。

引人好奇的是，2020立委選舉時，徐欣瑩名列國會政黨聯盟的不分區第一名，多次陪同新竹縣一選區候選人吳旭智掃街拜票，卻不見徐與第二選區候選人邱靖雅合體，「雙姝是否王不見王」引發在地人討論。

▲林碩彥與柯文哲合成照中赫然出現徐欣瑩，由於一直未獲徐表態，因此有傳言可能是徐默許而為。

更意外的是，民眾黨立委候選人林碩彥的競選招牌上竟出現徐欣瑩的合成照，雖然看版上只簡單兩句「柯文哲強力推薦林碩彥」、「徐欣瑩學弟」，但由於不同黨籍都有各自的候選人，這樣的合體額外令人尷尬，只是林碩彥招牌一事卻一直未獲徐欣瑩澄清與表態，也讓外界霧裡看花。

當時地方就有傳言，徐欣瑩2018失利後遭到黨主席妙天「冷凍」，因此才沉寂已久，志不得伸的徐欣瑩，早有跳槽的想法，而與柯P多次的合作，也成為徐下一站的好去處，但也有民眾認為，徐欣瑩從無黨籍加入國民黨，又從國民黨跳到民國黨，民國黨併入國會政黨聯盟後，若是在離家出走進入民眾黨，猶如「政治變色龍」觀感實在不佳，不過，截至目前為止，徐欣瑩都未公布下一步計畫，不過可以確定的是，徐欣瑩的何去何從，已引起新竹縣地方人士關注。

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