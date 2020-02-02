春節7天連假20萬車次湧入蘇花改　創蘇花公路通車88年來最高紀錄

▲2020春節7天連假20萬車潮湧入蘇花改，創下蘇花公路通車88年來最高交通量。（圖／警方提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

蘇花公路通車88年來最高交通量，在今年（2020）春節連假創下，蘇花改1月6日全線通車後，遇第1個連假便是返鄉出遊最高的春節假期，7天連假累計，南下10.4萬、北上9.1萬輛次，總計近20萬多輛次，比較2019年春節，南下增加13.4%，北上增加7.5%。

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公路總局表示，2020年春節連假蘇花路廊尖峰旅行時間，初一蘇澳至崇德最長旅行時間，由2019年139分鐘縮短至111分鐘；初四崇德至蘇澳最長旅行時間由2019年139分鐘縮短至125分鐘，均可顯見全線通車後疏運之成效。

另，針對蘇花改的各項交管策略，公路總局將依據2020年春節疏運成果持續滾動式檢討，有關蘇花改速限的調整等相關議題，在以安全為前提下，已與專家學者進行研擬中，同時隧道內科技執法已由宜蘭、花蓮兩縣警局刻正積極辦理中，希望能在安全與效率中取得平衡，提供用路人一條安全且順暢的公路。

公路總局提醒用路人，蘇花改南澳至和平段、和中至大清水段目前開放小型車及大客車通行，行車前請先至公路總局四區養工處網站（https://thbu4.thb.gov.tw/page?node=a6b21b81-a29a-49aa-aa76-a9795f25c959）參閱「台9線蘇花公路通車宣導」，瞭解相關行車安全須知。

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