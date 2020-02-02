澳門買口罩只要30秒一片3元　旅客「臉部識別」大數據奏效

▲為了防疫需求，每個人出門都會配戴口罩。（示意圖／123RF）

實習記者施怡妏／綜合報導

武漢肺炎（新型冠狀病毒肺炎）疫情擴散，許多民眾搶購口罩，供不應求的情況下，還有人抬高價格出售，但在澳門地區，大部份的民眾都可以順利買到口罩，10片口罩只要8澳元（約台幣30元），而且購買過程只要30秒，並沒有出現排隊的情況。

根據《南華早報》報導，澳門政府1月22日在當地發現武漢肺炎確診案例後，就訂做了2千萬片口罩，只要民眾拿著澳門身分證到當地的藥局，每人每10天最多可以購買10片口罩，價格只要8澳元（約台幣30元）。澳門政府也啟用電腦系統，確保每位居民不會重複購買口罩，讓口罩可以平均分配給每位民眾。

在香港，藥局和超商門口都有許多民眾排隊要購買口罩，許多人為了防疫大量購買、囤積，造成許多商店都缺貨。專家表示，澳門在處理此事件的手法優於香港，澳門政府因應公共衛生危機，做出更快更好的協調反應，在最快的時間對於陸客的入境進行管制措施，然而「配售口罩」是澳門政府採行中最重要措施之一。

▲台北民眾搶買口罩，超商外大排長龍。（圖／記者陳俊宏攝）

澳門社會事務評論員蘇文欣表示，「大部分的人都會急著買到大量的口罩，所以控制配售確保每一位澳門民眾都可以買到，能夠穩定人心，才不會造成恐慌。」他認為，限制來自武漢和湖北省的陸客是正確的措施，「澳門高度仰賴觀光客，但是政府必須為了人民的生活和健康，採取必要的行動。」

香港政治評論家盧兆興解釋，港澳兩地處理事情有差別的原因，包括澳門人口僅有60萬人，跟香港相差了超過700萬人，而澳門近年來使用大數據，用「臉部識別」記錄出入境的旅客，電腦裡有陸客和外國人的啟程地，但香港卻沒有這樣的措施。