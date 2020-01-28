　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

一個人的團圓飯...他「不斷繳酒駕罰單」敗光百萬家產！妻離子散一人落魄過年

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼阿海修車工夫細膩但因多次酒駕搞到妻離子散，只能獨自過年。（圖／記者黃彥傑攝）

▲阿海修車工夫細膩但因多次酒駕搞到妻離子散，只能獨自過年。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑／台北報導

人稱「阿海」的老師傅，一生只修偉士牌老車，店面在大樓中間小小矮店面，沒有店名與招牌，因為技術好，價格公道，即使店面隱身在大樓內，靠著車友口碑介紹，生意還是不停上門，但因為貪杯，妻子小孩全離他而去，現在的他，店關了，一人落寞住在小套房裡，令人不勝唏噓。

十幾年前，阿海靠著自己對偉士牌喜愛，不同於一般機車行，他只修偉士牌這車種，店開在大馬路旁，兩間店面自己一個人努力幹著，技術好、價錢公道合理，店內零件備料十分齊全，有些連機車材料行都買不到，自然而然吸引偉士同好前來，那時的他，結婚有了兩個小孩，自然更加努力，賺的錢還可以在旁邊購買房子，安頓妻小生活。

▲▼阿海修車工夫細膩但因多次酒駕搞到妻離子散，只能獨自過年。（圖／記者黃彥傑攝）

▲阿海店內擺著待修老車。（圖／記者黃彥傑攝）

車友聊起阿海，「他就是太性情中人了...」，修車工夫不錯，一切照步驟操作，線路該怎麼走、螺絲用什麼尺寸，他一點都不會偷吃步，但就是太隨性太有個性了，動作慢是家常便飯，有時修車還要等他睡飽上工，導致店內擠滿修車客人，為了快一點把車趕給車主，常常工作到凌晨兩三點，久而久之大家都笑稱他是機車界的大夜班。

也因為常常工作到半夜，店外聚集多名車友聊天，引來鄰居抗議，阿海有時喝了點酒，火氣一股腦衝上來，常常跟附近鄰居起衝突，驚動警方、里長上門，不得已情況下必須搬遷，加上老婆突然為了小事與他發生爭吵，一氣之下離了婚，在雙重打擊下，他只能先找店面尋求復工，晚上借酒消愁情況更加嚴重。朋友知道他的情況，暫時將店面先借給他營業，車友聽到阿海復工，欣喜若狂，互相告知，大夜班阿海回來了！

▲▼阿海修車工夫細膩但因多次酒駕搞到妻離子散，只能獨自過年。（圖／記者黃彥傑攝）

▲阿海說如果我不要哪麼愛喝，那些繳的罰款現在日子應該很好過。（圖／記者黃彥傑攝）

好景不常，阿海因為酒駕屢傳不到被警方通緝，警方上門查訪將他帶回，生意就斷斷續續，他之前所賺的近百萬也因為酒駕都繳回國庫，房子也賣了，付給前妻及小孩生活費用，小孩因他常酒駕罰款，覺得沒面子慢慢疏離他，他的店面也被朋友收回，最後找到在大樓中間一樓矮店面繼續營業，老車在這段時間開始式微，生意不如以往，但他的修車工夫還是讓車友讚賞，雖然沒有以往那樣熱絡，生活還可以溫飽。

他說他修車累了，跑去找一份大樓管理員工作，做了一年被老闆及鄰居欺負，看他人好時常佔他便宜，叫他多做不是他原本範圍內工作，一氣之下離職，工作沒了，他重回最熟悉的修車工作，畢竟對老車還是有感情，正當他想東山再起時，房東突然要把屋子收回，對阿海來說簡直重重打了他一拳，把店內零件收拾完畢，清掃乾淨，房子交還回去，深深嘆了一口氣，「如果我不要哪麼愛喝，那些繳的罰款現在日子應該很好過。」何時會再開工？他說：「過完年後再說吧…..」
 

他奶奶的美麗小秘訣

ET快訊
快訊／武漢肺炎疫情再添變化　指揮中心晚間8點緊急召開記者會
美國也買不到口罩！她奔波1周找到了　「換算價格」驚呆：羨慕台
武漢肺炎驚傳「無症狀患者」具傳染力　陸官方證實確診案例
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

誆「投資失利」要舅舅匯錢！他機警提問　假外甥招架不住惱羞：不幫就算了

白衣男除夕夜翻牆偷看她洗澡！新北屋主架監視器…拍下10s影片PO網揪狼

一個人的團圓飯...他「不斷繳酒駕罰單」敗光百萬家產！妻離子散一人落魄過年

除夕爆血休克度過危險期！Keanna貼狂野工作照大解放...越暗的地方我越亮

汽機車對撞騎士被壓在車底下　救出已無呼吸心跳

車禍重殘「內臟都歪了」…靠漢方養生樂活　經絡師嘆：現代人太逆天　　

「這家小姐很敢玩」…他進按摩店全套激戰　玻璃窗被看光光還進警局

婦幼隊女警超甜美！提供熱食還載婦人回家　網暴動：求巡邏點！好想被照顧

女同事水汪電眼…他一秒躁動！扯她口罩拉進房交換口水　超慘下場出爐

三寶不打方向燈...警攔查當場猛罐啤酒！騎士酒測超標但法官判免罰

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

41歲「NBA湖人傳奇」布萊恩墜機亡 Kobe直升機大霧中墜毀畫面曝

台灣武漢肺炎「增92例通報」　累積283例！澎湖傳2女疑染

療癒柴柴！主人瘋狂揉捏「嘴邊肉」　牠安靜零反抗...網：根本麻糬臉XD

條列式清單、已讀不回還嫌買貴　出國旅遊「代買怪人」雷到無極限

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

誆「投資失利」要舅舅匯錢！他機警提問　假外甥招架不住惱羞：不幫就算了

白衣男除夕夜翻牆偷看她洗澡！新北屋主架監視器…拍下10s影片PO網揪狼

一個人的團圓飯...他「不斷繳酒駕罰單」敗光百萬家產！妻離子散一人落魄過年

除夕爆血休克度過危險期！Keanna貼狂野工作照大解放...越暗的地方我越亮

汽機車對撞騎士被壓在車底下　救出已無呼吸心跳

車禍重殘「內臟都歪了」…靠漢方養生樂活　經絡師嘆：現代人太逆天　　

「這家小姐很敢玩」…他進按摩店全套激戰　玻璃窗被看光光還進警局

婦幼隊女警超甜美！提供熱食還載婦人回家　網暴動：求巡邏點！好想被照顧

女同事水汪電眼…他一秒躁動！扯她口罩拉進房交換口水　超慘下場出爐

三寶不打方向燈...警攔查當場猛罐啤酒！騎士酒測超標但法官判免罰

專訪／BNK48人氣TOP3！Music從小就哈日　看BamBam、Lisa「韓流愛豆」吐心聲

寒流急凍才剛開始！今起連凍5天「最冷3時間點」出爐　中部以北剩8°C

黃鈺仁、劉威廷爭奧運門票　約旦、哈薩克頭號假想敵

快訊／武漢肺炎疫情再添變化　指揮中心晚間8點緊急召開記者會

台中防疫大作戰　機動派出所宣導犯罪防治兼防疫

鋼鐵湖粉演員尼克森分享首次遇到布萊恩的故事

「二戰俘虜營」變身4房家庭宅！這對夫妻買下它　整修轉手賣…竟翻4倍價

出國前趕快檢查護照！若逾期「4步驟自辦」輕鬆搞定

政壇好聲音／還想拚金曲獎？高嘉瑜用生命飆《非常女》…破音害隔壁阿姨好慌

快訊／湖北黃石市前市長「肺炎去世」！親友悲痛證實…一個月前最後身影曝

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

社會熱門新聞

警「武漢」打卡：帶點好料回台　下場曝光

婦工作50年老闆失智　討400萬退休金逆轉獲賠

逆子刮光回收老父積蓄　沒中還將他趕出門

台鐵台南站男子落軌遭火車撞擊命危

他按摩店全套激戰　玻璃窗看光光

已婚包商「強行交疊」！把人摔下車喊：是她脫我褲子

抱瓦斯桶喊：一起死！他拋家30年竟討撫養費

台中沙鹿火警1死1輕傷　女成焦屍橫躺床上

女同事水汪電眼…他強拉交換口水下場出爐

電信員工私吞7000萬！買豪宅出遊當貴婦

開車進部落亂停被罵　他匆忙移車竟發現驚喜

撿到證件冒名賣手機　騙7000元後就消失

婦廁所跌倒致死　家屬告看護失敗

男嬰遭猛搖死亡！保母二審翻盤改判2年10月

更多熱門

相關新聞

避免開車想睡Tips

避免開車想睡Tips

適逢年假返鄉，遙遠路途加上塞車，難免會有一些睡意湧現，《ETtoday車雲》也提供幾個方法，幫助駕駛朋友趕走瞌睡蟲。

春節新北警不休假　105處取締熱點曝光

春節新北警不休假　105處取締熱點曝光

春節取締酒駕不打烊

春節取締酒駕不打烊

他13天內酒駕3次　判刑1年

他13天內酒駕3次　判刑1年

拒酒測罰18萬警唸太快　法官聽不懂

拒酒測罰18萬警唸太快　法官聽不懂

關鍵字：

酒駕家產妻離子散

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／范瑋琪認了飆罵蘇貞昌！長文道歉了

范瑋琪遭爆小號嗆蘇貞昌「狗官」

限帶5盒口罩出境！楊培安髒話怒轟：綠色恐怖已經懶得演了

Kobe大女兒太傷心氣喘發作送醫

2012年發文「Kobe將死於直升機墜機」　7年後竟成真

警「武漢」打卡：帶點好料回台　下場曝光

Kobe頻繁坐直升機的原因不是為炫耀

棒棒堂阿本「平凡現職曝光」！徹底崩潰：非要逼我去死？

第5例台女曾搭捷運　衛福部證實了

台灣武漢肺炎新增2例！累積達7例

阿富汗　美E-11A塔利班領土墜毀

武漢老人飛機上狂咳！女歌手回國後2天「嘔吐發燒」

《金頭腦》冠軍力挺范瑋琪！　「時間會證明，蘇貞昌是短視政客」

小S呼籲幫武漢！486先生怒：想捐不會自己買

全球瘋傳Kobe墜機畫面！真相曝光

更多

最夯影音

更多
武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣
永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面