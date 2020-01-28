一個人的團圓飯...他「不斷繳酒駕罰單」敗光百萬家產！妻離子散一人落魄過年

▲阿海修車工夫細膩但因多次酒駕搞到妻離子散，只能獨自過年。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑／台北報導

人稱「阿海」的老師傅，一生只修偉士牌老車，店面在大樓中間小小矮店面，沒有店名與招牌，因為技術好，價格公道，即使店面隱身在大樓內，靠著車友口碑介紹，生意還是不停上門，但因為貪杯，妻子小孩全離他而去，現在的他，店關了，一人落寞住在小套房裡，令人不勝唏噓。

十幾年前，阿海靠著自己對偉士牌喜愛，不同於一般機車行，他只修偉士牌這車種，店開在大馬路旁，兩間店面自己一個人努力幹著，技術好、價錢公道合理，店內零件備料十分齊全，有些連機車材料行都買不到，自然而然吸引偉士同好前來，那時的他，結婚有了兩個小孩，自然更加努力，賺的錢還可以在旁邊購買房子，安頓妻小生活。

▲阿海店內擺著待修老車。（圖／記者黃彥傑攝）

車友聊起阿海，「他就是太性情中人了...」，修車工夫不錯，一切照步驟操作，線路該怎麼走、螺絲用什麼尺寸，他一點都不會偷吃步，但就是太隨性太有個性了，動作慢是家常便飯，有時修車還要等他睡飽上工，導致店內擠滿修車客人，為了快一點把車趕給車主，常常工作到凌晨兩三點，久而久之大家都笑稱他是機車界的大夜班。

也因為常常工作到半夜，店外聚集多名車友聊天，引來鄰居抗議，阿海有時喝了點酒，火氣一股腦衝上來，常常跟附近鄰居起衝突，驚動警方、里長上門，不得已情況下必須搬遷，加上老婆突然為了小事與他發生爭吵，一氣之下離了婚，在雙重打擊下，他只能先找店面尋求復工，晚上借酒消愁情況更加嚴重。朋友知道他的情況，暫時將店面先借給他營業，車友聽到阿海復工，欣喜若狂，互相告知，大夜班阿海回來了！

▲阿海說如果我不要哪麼愛喝，那些繳的罰款現在日子應該很好過。（圖／記者黃彥傑攝）

好景不常，阿海因為酒駕屢傳不到被警方通緝，警方上門查訪將他帶回，生意就斷斷續續，他之前所賺的近百萬也因為酒駕都繳回國庫，房子也賣了，付給前妻及小孩生活費用，小孩因他常酒駕罰款，覺得沒面子慢慢疏離他，他的店面也被朋友收回，最後找到在大樓中間一樓矮店面繼續營業，老車在這段時間開始式微，生意不如以往，但他的修車工夫還是讓車友讚賞，雖然沒有以往那樣熱絡，生活還可以溫飽。

他說他修車累了，跑去找一份大樓管理員工作，做了一年被老闆及鄰居欺負，看他人好時常佔他便宜，叫他多做不是他原本範圍內工作，一氣之下離職，工作沒了，他重回最熟悉的修車工作，畢竟對老車還是有感情，正當他想東山再起時，房東突然要把屋子收回，對阿海來說簡直重重打了他一拳，把店內零件收拾完畢，清掃乾淨，房子交還回去，深深嘆了一口氣，「如果我不要哪麼愛喝，那些繳的罰款現在日子應該很好過。」何時會再開工？他說：「過完年後再說吧…..」



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