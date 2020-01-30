1/31限制「莫斯科、北京」直達列車　俄羅斯擴大封閉抗武漢肺炎

▲武漢肺炎情況嚴重。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

武漢肺炎疫情延燒，為因應2019新型冠狀病毒的危機，俄羅斯從1月31日起，將會限制與中國的鐵路運輸，不過僅是從莫斯科至北京間的直達列車。另外，俄羅斯也擴大了對中國邊界的封閉，並在旅遊景點、旅館等採取特殊的安全措施，至目前為止，俄羅斯尚無冠狀病毒感染的紀錄。

據《路透社》報導，俄羅斯副總理戈利科娃（Tatiana Alexeyevna Golikova）29日表示，「根據應急中心的決定，我們將從1月31日午夜，限制鐵路服務。」往返於「莫斯科、北京」路線的直達火車將受到限制，同時當局也為意外的事態發展先行做足準備，以降低俄羅斯人被感染的機會。

▲武漢肺炎來勢洶洶，許多人都戴上口罩自保。（圖／達志影像／美聯社）

戈利科娃還指出，俄羅斯將擴大對中國邊界的封閉，以供猶太自治州（Jewish Autonomous Oblast）、伯力（Khabarovsk）、普里莫斯克（Primorsk）、外貝加爾邊疆區（Zabaikalsky Krai）及黑龍江地區的行人及車輛使用。

當局表示，面對新型冠狀病毒，他們也已經在旅遊景點、旅館採取了特殊的安全措施。另外，俄羅斯目前尚未出現病毒感染的紀錄，不過仍會努力讓有疑似症狀的人接受醫療檢查。