爸被隔離「16歲腦癱兒獨死家中」　官員下場公布...陸網抗議：太輕！

▲單親爸爸被隔離，16歲腦癱兒獨自在家死亡。（圖／翻攝紅星新聞）

記者劉亭／綜合報導

湖北省黃岡市16歲的腦癱病患鄢成因為父親、弟弟雙雙被隔離，獨自在家6天後傳出死亡消息，引起許多網友公憤。當地政府官員的懲處今（1）日公佈了，但許多網友仍然認為太輕。

根據「紅星新聞」報導，49歲單親父親鄢小文先前帶著家人在武漢打工，到1月17日才回家過年，不料22日因為發燒開始被隔離，29日被確診為武漢肺炎，這期間只能託付家屬、村幹部和村醫照顧腦癱兒子鄢成。

調查組查明，在鄢小文隔離期間，村幹部們每日均有照料16歲的鄢成，但「有關幹部沒有做到盡心盡力、盡職盡責」。29日鄢小文確診後，鄢成身為密切接觸者感染可能性增大，當天11時許被轉送至集中觀測點隔離，當天12時30分鄢成就被發現已死亡。

鄢成死因目前正由有關專家鑒定。而在疫情防控期間，存在工作不實、作風不實，責任落實不到位等問題，造成嚴重後果，因此免去華家河鎮黨委書記汪寶權職務；免去華家河鎮黨委副書記彭志鴻職務，提名免去其華家河鎮鎮長職務。此外，華家河鎮其他鎮村幹部在此事件中的失職失責問題，紅安縣紀委、華家河鎮黨委將依紀依規進行處理。

鄢小文曾在武漢一家中學食堂擔任廚師，雖然擁有2個兒子，但都患有疾病，17歲的大兒子鄢成患有腦癱，11歲的小兒子小偉則是患有自閉症。鄢小文雖曾在微博發文向外求救，希望可以幫幫全身不能動彈，也無法打理生活的腦癱兒子，但最後卻還是收到了噩耗。

許多大陸網友看到懲處公告後，紛紛留言表示，「這是人命啊 多給一點關心都不至於此」、「免職真的太輕了」、「他的父親知道了該多麼痛心啊，治療的動力都沒有了」、「有人沖在疫情一線，有人視人命如螻蟻」、「過段時間又回來了。但生命永遠沒有了」、「免職 不是撤職」。

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