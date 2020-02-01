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武漢501位台灣人想回家！　兒哽咽跨海視訊：媽媽我好想你

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▲▼滯留湖北台灣三佰同胞要求回家及提供生活物資事由。（圖／記者徐斌慎攝）

▲滯留湖北台灣台胞要求回家及提供生活物資事由，兒子跨海哽咽視訊連線。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳政錄／台北報導

武漢封城、兩岸撤離包機未有進展下，滯留武漢民眾在台家屬開始組成自救會對外求助，在今（1）日上午，一位母親回武漢探親的兒子，就透過視訊哽咽跨海喊話，「媽媽我好想你，妳在那邊過得好嗎？」希望能透過兩岸有關單位的力量，讓這501位滯留武漢的台胞趕緊回家。

台北市家長協會會長、哈爾濱台協常務副會長徐正文今（1日）上午，在台北號召近10位滯留武漢台胞家屬，出面以「回家」為主題，召開記者會，表示根據台商協會統計，目前共有501位台商、台胞滯留武漢，其中432位均為短期赴陸出差、探親，少部分旅遊，佔86%，剩餘14%為不明原因、長期在武漢人士。

▲▼滯留湖北台灣三佰同胞要求回家及提供生活物資事由。（圖／記者徐斌慎攝）

▲滯留湖北台灣民眾家屬組成後援會，希望返家。（圖／記者徐斌慎攝）

徐正文表示，他們都很感謝兩岸相關機構，海基會、海協會和台辦給予的支援和照顧，但對於新年假期馬上要結束，部分人甚至面臨慢性病藥品告鑿的情況，迫切需要返台讀書、工作和支援。

他也強調，這些台灣民眾願意回到台灣後，在指定隔離地區隔離。目前，501位滯武漢台灣人中，有78位來自台北、148位新北市、桃園67位，因此徐正文也呼籲這些地方政府，屆時可以提供給這些台灣民眾關懷，做好前期準備。

現場也有家屬出面現身說法，其中一位先生表示，自己老婆回家奔喪，預計2月3日回台，但現在因為飛機停擺，家中還要做生意，大家都很擔心；另一位先生表示，太太帶讀高一的小孩到大陸探親，卻遇到這種不幸事件，希望有關單位能通力合作，協助他們早日回台。

另一位媽媽回湖北探親的孩子，更在現場透過視訊，哽咽對母親喊話，表示「媽媽我好想你，妳在那邊過得好嗎？」母親則回應，自己物資還算充足，也有先前買好的水果可以吃，但他也擔心在台灣的丈夫、兒子過得如何。

這位母親帶著口罩，透過視訊哽咽說，「其實我也不知道要怎麼辦」，但他安慰兒子，表示在短期赴武漢的人員中，自己算是幸運的，還有很多人重大疾病的，藥都用完了。她說，「其如果回去要我們隔離，我們都會配合，媽媽運氣算很好， 很多滯留這邊有白血病的，重大疾病的，藥也都用完了，人在這邊不知道要怎麼辦。」

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