LIVE／游錫堃、賴士葆搶新國會龍頭　投票結果12時30分出爐

記者林銘翰／台北報導

立法院1日辦理第10屆立法委員報到、宣誓就職，隨後舉行新任立法院正、副院長選舉投票，民進黨團推舉不分區立委當選人游錫堃、現任立法院副院長蔡其昌角逐正副院長寶座，國民黨團則派出資深立委賴士葆、楊瓊瓔搭配參戰，預計10時30分舉行院長選舉投票，並於中午12時開票，投票結果將於12時30分出爐。

▲游錫堃、賴士葆。（合成圖／記者屠惠剛攝）



第10屆立法委員定於2月1日上午8時簽名報到，並於9時30分宣誓就職，全體委員在議場前合影留念。隨後10時30分將舉行院長選舉投票，並於中午12時開票；下午2時30分再進行副院長選舉投票，並於下午4時開票，新任正副院長將在下午5時宣誓就職。

根據第10屆立法委員選舉結果，民進黨團奪下61席，第二度於國會單獨過半；國民黨團則拿下38席；去年8月成立的台灣民眾黨一舉拿下5席不分區立委，取代時代力量成為國會第三大黨；時代力量也拿下3席不分區立委；親民黨因政黨票未達5%，首度無緣續留國會。

因應新國會的來臨，民進黨團30日先行於立法院召開籌備會，並於會中正式推舉游錫堃搭配蔡其昌角逐新國會正副院長。由於民進黨在本次大選拿下61席單獨過半，「堃昌配」可望獲選為新一任國會正副龍頭。

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