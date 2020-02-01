知名韓國「清明亂打表演團」　2日在愛河高雄燈會藝術節演出

▲知名韓國亂打秀天團「清明亂打表演團隊」，2月2日下午18:00在愛河高雄燈會藝術節盛大演出。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

知名韓國亂打秀天團「清明亂打表演團隊」，由室長朴賢俊與台韓翻譯達人黃莉芸的帶領，於2月2日下午6點在愛河高雄燈會藝術節盛大演出。

請繼續往下閱讀...

▲清明亂打表演團隊表演。

黃莉芸指出，清明亂打表演團隊是首爾發跡的亂打秀領導品牌，成軍至今14年，近7年來，每年在亞洲都有超過百場以上巡迴，包含在頂級郵輪或者亞洲各國重大節慶等，像台灣燈會無論是2017在桃園、2018在嘉義或2019在屏東，還有宜蘭童玩節，都吸引大批民眾觀賞，獲得滿堂彩。

黃莉芸說，清明亂打表演團隊的獨到之處，是結合傳統韓國四物農樂與西方步兵操樂團的arching踩街，配合絢麗的街舞，並融入西方現代打擊樂演出元素，輔以現代科技的LED鼓與奪目耀眼的光影效果，帶來歡欣鼓舞與歡樂的藝術效果。

朴賢俊說，「清明亂打表演團隊熱愛台灣，每個縣市的台灣民眾都熱情而友善」，而最喜歡的地方是高雄的山海河港與旗津的海鮮美食，另像屏東墾丁，湛藍的海洋與清新的空氣，壯麗的流星雨及美麗的海生館，都讓人難忘。

他強調，團員最喜歡台灣的芒果，果香四溢而入口滑嫩，另外像是麵線與炒飯讓人食指大動，特別是台灣的炒飯，隨便一間都比韓國的好吃，覺得台灣根本就是美食天堂。

明天下午愛河表演，是免費戶外表演，盼能將鼓樂的歡樂與開朗，表達對台灣的感謝及新福，分享給前來參與高雄燈會藝術節的民眾。

►周末超殺快閃電