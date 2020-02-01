　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

知名韓國「清明亂打表演團」　2日在愛河高雄燈會藝術節演出

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲知名韓國亂打秀天團「清明亂打表演團隊」，2月2日下午18:00在愛河高雄燈會藝術節盛大演出。 （圖／記者陳崑福翻攝）

▲知名韓國亂打秀天團「清明亂打表演團隊」，2月2日下午18:00在愛河高雄燈會藝術節盛大演出。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

知名韓國亂打秀天團「清明亂打表演團隊」，由室長朴賢俊與台韓翻譯達人黃莉芸的帶領，於2月2日下午6點在愛河高雄燈會藝術節盛大演出。

▲知名韓國亂打秀天團「清明亂打表演團隊」，2月2日下午18:00在愛河高雄燈會藝術節盛大演出。 （圖／記者陳崑福翻攝）

請繼續往下閱讀...

▲清明亂打表演團隊表演。

黃莉芸指出，清明亂打表演團隊是首爾發跡的亂打秀領導品牌，成軍至今14年，近7年來，每年在亞洲都有超過百場以上巡迴，包含在頂級郵輪或者亞洲各國重大節慶等，像台灣燈會無論是2017在桃園、2018在嘉義或2019在屏東，還有宜蘭童玩節，都吸引大批民眾觀賞，獲得滿堂彩。

黃莉芸說，清明亂打表演團隊的獨到之處，是結合傳統韓國四物農樂與西方步兵操樂團的arching踩街，配合絢麗的街舞，並融入西方現代打擊樂演出元素，輔以現代科技的LED鼓與奪目耀眼的光影效果，帶來歡欣鼓舞與歡樂的藝術效果。

朴賢俊說，「清明亂打表演團隊熱愛台灣，每個縣市的台灣民眾都熱情而友善」，而最喜歡的地方是高雄的山海河港與旗津的海鮮美食，另像屏東墾丁，湛藍的海洋與清新的空氣，壯麗的流星雨及美麗的海生館，都讓人難忘。

他強調，團員最喜歡台灣的芒果，果香四溢而入口滑嫩，另外像是麵線與炒飯讓人食指大動，特別是台灣的炒飯，隨便一間都比韓國的好吃，覺得台灣根本就是美食天堂。

明天下午愛河表演，是免費戶外表演，盼能將鼓樂的歡樂與開朗，表達對台灣的感謝及新福，分享給前來參與高雄燈會藝術節的民眾。

►周末超殺快閃電

ET快訊
范瑋琪後…賈靜雯也遭出征圍剿！「做錯2件事」微博被灌爆：對妳
王立強遭最高法院「凍結6500萬資金」　澳商人控：他騙走我數
《玩命關頭9》「關鍵角色復活」網嚇瘋　馮迪索：真正家人回來了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鄭麗君自辦「小小書展」21本書單曝光！邀網分享私房選書

台大成立肺炎防疫小組　管中閔召集抗SARS專家張上淳等9人加入

等車女打翻咖啡！她暖送整包濕紙巾救援　火車一來傻爆眼：妳實在不配

2月2日「天公生」　屏東市玉皇宮萬壽登場…屏警請用路人改道

退票注意！2/5前購入「高鐵三大類票券」　退票免手續費

邱孟賢有機玉女番茄「不死甜」　吃過的人都稱讚

知名韓國「清明亂打表演團」　2日在愛河高雄燈會藝術節演出

路上一堆戴口罩「露出鼻孔」　急診主任曝真心話：何苦跟我們搶醫療口罩？

今晨3.5度！20縣市低溫特報持續　下周「兩波鋒面接力」濕冷變天時間曝

義大利拍板「拒台灣飛機入境」！網崩潰行程大亂　鄉民「狂踩地雷」報復！

WHO宣告列「國際公衛緊急事件」　對抗肺炎歐盟說話了：應納入台灣

配合徵收！彰化口罩廠宣布停賣 民眾買嘸怒嗆：不顧人家生死...

柴柴顧店落跑...躲超市爽吹冷氣 被爸抓包秒露「驚嚇臉」：拍謝啦

6歲兒子抵抗玩具準時找爸爸！　突想到小鬼5歲外甥...狂奔回去帶弟弟

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

李國毅自彈自唱《少女+Without You》　網友：戀愛了啦～

孟耿如包包印了一個Ｈ　準人妻脫口「我很喜歡許光漢」XDD

「蓋大型收容所」是怕疫情爆發 韓國瑜信心滿滿：經費場地有預備

韓國瑜：開學後單日需55萬片口罩 疫情若爆發...「要蓋大型收容所」

加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO

鄭麗君自辦「小小書展」21本書單曝光！邀網分享私房選書

台大成立肺炎防疫小組　管中閔召集抗SARS專家張上淳等9人加入

等車女打翻咖啡！她暖送整包濕紙巾救援　火車一來傻爆眼：妳實在不配

2月2日「天公生」　屏東市玉皇宮萬壽登場…屏警請用路人改道

退票注意！2/5前購入「高鐵三大類票券」　退票免手續費

邱孟賢有機玉女番茄「不死甜」　吃過的人都稱讚

知名韓國「清明亂打表演團」　2日在愛河高雄燈會藝術節演出

路上一堆戴口罩「露出鼻孔」　急診主任曝真心話：何苦跟我們搶醫療口罩？

今晨3.5度！20縣市低溫特報持續　下周「兩波鋒面接力」濕冷變天時間曝

義大利拍板「拒台灣飛機入境」！網崩潰行程大亂　鄉民「狂踩地雷」報復！

才半年又漲！東京迪士尼樂園門票再調漲　大人一日券一張2300元

韓國瑜昨喊蓋大型肺炎收容所　副市長李四川今天說「選軍營來整修」

鄭麗君自辦「小小書展」21本書單曝光！邀網分享私房選書

與男友洗澡「下秒自爆噴血」　壽星妹哭喊有陰影了！超多人遇過：會嚇死

iPhone SE再撐一年？外媒曝iOS 14支援裝置與iOS 13相同

年終理財配息ETF受歡迎　首選高股息債券型基金

回應158萬選民　民眾黨院長票投游錫堃、副院長自提賴香伶

游錫堃搶新國會龍頭：有興奮沒緊張！還在努力

泰國鄧麗君歌唱大賽開始報名　初賽只能唱這5首指定神曲

雲林2機車擦撞先倒地！休旅車跟著撞上起火　2名騎士受傷送醫

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

生活熱門新聞

快訊／陳時中：台灣可分離病毒了！

義拒台灣飛機入境　網崩潰「狂踩地雷」抵制

今晨3.5度！低溫特報持續　下周兩波鋒面接力濕冷變天

武漢台商暴吼醫護　醫生委屈PO文

咳到肺快掉…一追問「弟全家從大陸回來過年」　醫怒了

武漢肺炎確診又1例！第9例的丈夫

最強寒流發威！嘉義以北6°C發白凍骨

新北口罩廠80人加班　老闆心疼：拜託好好睡覺

手機是新冠病毒溫床？醫師揭「清潔3要點」

1盒口罩1500元！業者澄清：3層醫用+1層

清大實施陸生宿舍隔離！學生一看「位置」傻眼

神巧合！今彩539開獎「藏Kobe生涯密碼」

義大利首開槍！禁台航班飛行

經濟部2月1日釋出10萬個兒童口罩

更多熱門

相關新聞

韓國18歲自由車選手慘被車撞死

韓國18歲自由車選手慘被車撞死

韓國18歲自由車好手尹世邦（Eom Se-beom）驚傳車禍意外身亡，日前他在泰國進行移地訓練時，被一台高速行駛的汽車迎面撞上，強大的撞擊力道讓他身受重傷，在送往醫院前宣告不治。

中國禁雙重國籍　英撤僑專機許多家庭被迫分離

中國禁雙重國籍　英撤僑專機許多家庭被迫分離

屏東熱博現車潮　警賣力疏導遊客感心

屏東熱博現車潮　警賣力疏導遊客感心

南韓提高疫情警戒等級　預計30日撤僑

南韓提高疫情警戒等級　預計30日撤僑

崔志萬戰奧運　今年對決高中學長柳賢振

崔志萬戰奧運　今年對決高中學長柳賢振

關鍵字：

韓國清明亂打表演團朴賢俊高雄燈會藝術節2020

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／陳時中：台灣可分離病毒了！

義拒台灣飛機入境　網崩潰「狂踩地雷」抵制

陪范瑋琪度難關！陳建州「全面停工」

陸人挺口罩禁出口　點破關鍵資料

范瑋琪後…賈靜雯也遭出征圍剿！

Keanna提告謝和弦、莉婭後「首曝經濟狀況」！

她打疫苗仍中衰A流　住院5天死亡

今晨3.5度！低溫特報持續　下周兩波鋒面接力濕冷變天

武漢台商暴吼醫護　醫生委屈PO文

《玩命關頭9》元老復活！　馮迪索：家人回來了

休旅車自撞2死　3歲女：媽咪救我…下秒爆炸

嬤過世汪超憂鬱　溝通完牠露燦笑

連續3天買無口罩！李艷秋自責「錯在相信蘇貞昌」

好市多口罩被秒殺！民眾圍剿店員狂嗆

快訊／美宣布緊急措施：禁止過去14天曾赴陸的外國旅客

更多

最夯影音

更多
WHO宣告列「國際公衛緊急事件」　對抗肺炎歐盟說話了：應納入台灣

WHO宣告列「國際公衛緊急事件」　對抗肺炎歐盟說話了：應納入台灣
配合徵收！彰化口罩廠宣布停賣 民眾買嘸怒嗆：不顧人家生死...

配合徵收！彰化口罩廠宣布停賣 民眾買嘸怒嗆：不顧人家生死...

柴柴顧店落跑...躲超市爽吹冷氣 被爸抓包秒露「驚嚇臉」：拍謝啦

柴柴顧店落跑...躲超市爽吹冷氣 被爸抓包秒露「驚嚇臉」：拍謝啦

6歲兒子抵抗玩具準時找爸爸！　突想到小鬼5歲外甥...狂奔回去帶弟弟

6歲兒子抵抗玩具準時找爸爸！　突想到小鬼5歲外甥...狂奔回去帶弟弟

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面