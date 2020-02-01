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兒時滋味不敗！2019年「零嘴王」大公開　隱藏版吃法一次看

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▲▼ 特殊口味零食 。（圖／資料照）

▲2019年度熱銷零食大公開。（圖／資料照）

記者蕭筠／台北報導

說到零食，絕對是家中或是辦公室少不了的存貨之一，不管是經典懷舊口味，或是異國零食，通通都有各自擁護者。愛買、家樂福也公布2019年最涮嘴的零食TOP10，雙雙拿下第一名寶座的就是北海鱈魚香絲，年營業額可破千萬，成為台人最愛的「零嘴王」。

▲▼北海鱈魚香絲。（圖／翻攝北海鱈魚香絲粉絲專頁）

▲北海鱈魚香絲為2大量販熱銷零食冠軍。（圖／翻攝北海鱈魚香絲粉絲專頁）

2019年度超夯零食大公開，愛買一次公布最熱銷TOP10名單，第一名為北海鱈魚香絲，依序是中祥自然之顏紫菜量販包、品客原味洋芋片、義美牛奶小泡芙、中祥蔬菜餅乾、LAY’S意合組合包、義美巧克力小泡芙、旺旺仙貝米果經濟包、品客洋蔥口味洋芋片、盛香珍小魚干花生。

家樂福2019年熱銷前10名零食則是北海鱈魚香絲，Sunny Day特選無調味綜合堅果、義美牛奶小泡芙、金莎30粒巧克力禮盒、旺旺仙貝經濟包、義美巧克力小泡芙、樂天小熊餅巧克力風味、.Sunny Ranch精選無調味綜合桶、品客原味洋芋片、科學麵20合1。

拿下2大量販店零食冠軍王寶座的北海鱈魚香絲飄香逾42年，絕對是大多數人的兒時零嘴之一，富有嚼勁的口感令人口齒留香，吃過一次就能回味無窮，事實上，鱈魚香絲多年來一直都是台人最愛的零嘴，還有人公開過「隱藏版吃法」，大膽將鱈魚香絲當麵條煮，「甜中帶鹹，有點辣辣的感覺。」

另外也有網友分享自己的獨門秘方，「炸一炸才是人間美味」、「我都加泡麵吃也很好吃」、「國外有炒的鱈魚香絲，真的」、「還可以拿來煮稀飯和炒菜」、「烤的更美味，超香」、「我就用過北海鱈魚香絲煮火鍋湯底或當煮麵的湯底」。

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