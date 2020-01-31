居家隔離「手機監控」200支待配送　指揮中心：新確診接觸者優先發放

記者嚴云岑／台北報導

武漢肺炎目前已有9例確診，累計通報個案數來到838名，為了加強防疫，中央疫情指揮中心1月26日起推動居家隔離與居家檢疫政策，也會搭配手機加強監控。指揮中心監測應變官莊人祥表示，目前已發出9支手機，今日也有200支待配送，會從最近確診的接觸者優先發放。

▲中央流行疫情指揮中心說明武漢肺炎疫情。（圖／記者李毓康攝）

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手機電子監測包含有電話號碼、LINE ID，讓地方衛生局人員、民政里幹事等可以透過LINE視訊聯絡，隨時不定時每天聯繫回覆，也定位居住地點，一旦發現監測民眾距離居住地點較遠，就會發簡訊提醒，若有特殊情況、沒有回應時，警政單位就會前往瞭解。

指揮中心提到，需居家隔離以及居家檢疫者分別是確定病例接觸者以及從湖北省返台民眾約2000人，由於是短期形成政策，初期會針對確定病例接觸者486人名先試行，目前已發出9支手機，今日仍有200支待配送，總計來到209支。

中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥以手勢示範超商店員分裝口罩的標準動作。（圖／記者李毓康攝）

雖然疾管署已祭出居家隔離政策，但至今仍不斷傳出隔離者「外出趴趴走」事件，對此，莊人祥回應，居家隔離和檢疫的人，衛生局早晚兩次會去聯繫，如果聯繫不到或隨意外出，會依照《傳染病防治法》處罰1-15萬元，若屢次不改或完全不見失聯，也可能公布姓名。

疾管署急性傳染病組組長楊靖慧也提到，居家隔離、居家檢疫政策，是於1月26日公佈、1月28日實施，為了謹慎起見，已經將先前入境的名單，透過各種方式撈出，再請衛政、社政系統做居家隔離書，以便從機場進來的確定個案接觸者，可以立即掌握。

楊靖慧強調，居家隔離已無失聯者，只有居家檢疫個案中，先前有13人失聯，失聯者並非蓄意逃避，可能是先前不知道可能要被列管，但其中1人為外國旅客並出境，已將其排除，其餘失聯者如果有監測到回國，會再將其放入居家檢疫名單中。