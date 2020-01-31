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老人感染武漢肺炎風險高！　專家警告「別帶口罩跳廣場舞」：會缺氧

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▲廣場舞。（圖／中新社）

▲專家詹慶元表示，戴口罩跳廣場舞除了有感染肺炎風險，甚至還可能導致缺氧。（圖／中新社）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸國家衛健委今（31）日舉行新聞發布會，中日友好醫院呼吸與危重症醫學科呼吸四部及五部主任詹慶元表示，老年人抵抗力較弱，應避免去人群密集的地方。此外，對於老年人經常從事的「廣場舞」活動，他強調，帶口罩跳舞還是有感染風險，且容易缺氧，建議先不要參與。

據悉，在這次的疫情中，老年人病患的出現情況十分普及。詹慶元解釋，因為老年人的抵抗力很弱，所以得肺炎是很常見的臨床現象，「家人必須要更關注老人的日常生活，待在空氣流通的環境，隨時準備體溫計和口罩」。

對於在疫情爆發期間，能不能每天外出進行戶外活動，詹慶元表示，短時間公園散步是可以的，但是老年人出去的時候一定要注意避免到人多的地方，「建議去公園要人少一點，離家近一點，盡量不與其他人聚集、交談，甚至避免乘坐大眾交通工具。」

▲▼武漢肺炎。（圖／路透）

▲老人抵抗力較弱，感染新型肺炎的機率相對較高。（圖／路透）

對於許多老年人喜愛從事的「廣場舞」，詹慶元建議「先不要跳」。他強調，跳舞可能會提高交叉感染的風險，且跳舞時氧耗量明顯增加，戴著口罩跳廣場舞更容易缺氧，尤其對有疾病在身的老年人，例如高血壓等等，「所以建議大家等疫情控制以後再開始跳廣場舞。」

此外，詹慶元提到，除了要減少各種聚會外，同時也要遠離有發熱、咳嗽的人群，且外出前後要戴口罩、勤洗手。他提到，若是已經過感染病毒的治癒者，都會產生一定的抗體，但「仍有二次感染風險」，日後應加強防護。

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