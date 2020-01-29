偷大貨車失風車主肉身擋車　竟遭竊賊重踩油門撞死

▲偷車賊失風撞死車主。此為示意圖。（圖／達志／示意圖）

記者吳銘峯／台北報導

竊車集團成員邱文忠，2016年7月間在新北市樹林區偷大貨車，陳姓車主發現後，緊急騎車攔阻，邱男不顧陳男騎機車橫擋在大貨車前，仍家訴狀導車主，且車主因雙腳遭壓無法逃離，邱男仍踩油門、轉方向盤試圖開走，但卻撞上路旁紅綠燈。邱男汽車逃逸，車主後來傷重死亡，最高法院審理後將邱男重判14年6月定讞。

判決指出，邱男與蔡姓、朱姓等同夥共組汽車竊盜集團，屢屢得手。本案發生於2016年7月28日凌晨3點50分，邱男與蔡男開著偷來的贓車到樹林區犯案，由蔡男把風、邱男動手偷走一台大貨車，並隨即開車逃逸，但陳姓車主發現後，騎著機車追趕，在樹林四維路追上貨車，車主隨即騎機車到貨車前方，以機車攔阻。

但邱男非但沒有停車，反而持續前行推撞車主的機車，造成大貨車撞倒機車後，推行卡在車頭下方之機車，車主因雙腿遭夾於大貨車與機車間無法即時脫困，驚惶之餘還以雙手奮力爬行掙扎，邱男眼見大貨車被機車卡住、難以再順利前行，在大貨車尚未熄火持續行進下，跳下貨車，並跳上隨行在旁之同夥蔡男的車輛，往板橋方向逃逸。貨車最後撞上紅綠燈而停止，至於車主則被送醫治療，但最後因傷重手術後引發感染，不治身亡。檢警循線破獲這個集團，並依照「加重準強盜致人於死」等罪，對邱男提起公訴。

法院審理時，邱男否認具有殺人犯意，辯稱當時看到車主追車時，就想將大貨車還給車主，但是因為車主當時手持很長棍棒，他擔心下車會被打，所以想把大貨車後退駛離一段距離後再逃逸，但情急打成二檔，才會撞到車主；而他撞到車主後就馬上打回空檔、拉手煞車逃逸，並不知道車子持續往前拖行車主。

但法院根據當時的監視器畫面，發現邱男撞倒車主後，並未立即停車，仍持續踩油門、轉動方向盤，試圖駕駛大貨車前行，拖行車主。因此法院均認定邱男有罪，一二審均將他判處有期徒刑14年半。案經上訴，第三審最高法院駁回邱男上訴定讞。

