神巧合！今彩539開獎號碼「藏Kobe生涯密碼」　鄉民驚呼：蠻強的

▲今彩539最新一期號碼，被粉絲視為「Kobe生涯密碼」。（圖／翻攝自台灣彩券）

記者張嘉晏／綜合報導

美國職業籃球傳奇柯比布萊恩（Kobe Bryant）26日意外身亡的消息震驚全球，令球迷相當不捨。巧合的是，最新一期今彩539所開出的5個中獎號碼，也被死忠粉絲發現和Kobe的籃球生涯密切相關，貼文曝光後令人直喊「太神」。

昨（30日）第109000026期今彩539開出了5個號碼，為08、10、16、24、34，對此有網友在PTT八卦版稱，這組號碼似乎都和Kobe的生涯有關。

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Kobe過去在湖人隊穿過以「8」及「24」為背號的球衣。據了解，他在1996年加入湖人隊時，原想選擇高中時所穿的33號球衣，但該號碼已在湖人隊退役，於是他便把自己在愛迪達（Adidas）訓練營所穿過的143號3個數字加起來，就成為了8號，直到2006年才改穿24號球衣。至於10號則是他為美國國家隊效力時的背號。

34號則是Kobe昔日隊友俠客歐尼爾（Shaquille O'Neal）在湖人隊的背號，1999年至2001年，湖人隊連續3個賽季拿下NBA總冠軍，兩人的「OK連線」也被外界視為大功臣。

▲Kobe（左）、歐尼爾（右）。（圖／達志影像／美聯社）

至於16號則是Kobe戰友保羅蓋索（Pau Gasol）的背號，在蓋索的幫助下，湖人隊也曾一路殺到總決賽。

▲Kobe（左）、蓋索（右）（圖／達志影像／美聯社）

貼文一出，部分網友們紛紛表示太巧，「蠻神的」、「滿強的」、「真假，其實蠻強的 8 10 24 34」，但也有人認為湊的有點生硬。

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