拯救觀光慘業！行政院「編列特別預算」　補貼業者停止出入團損失

▲環狀線通車典禮，林佳龍致詞。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

武漢肺炎延燒，衝擊我國觀光產業，交通部長林佳龍表示，行政院將編列特別條、特別預算，以振興、紓困觀光業者，短期將以補貼、融資等方式救急，長期則希望觀光業藉此機會轉型，改善觀光設施、提高服務品質，同時也會安排人才培訓計畫。

林佳龍今出席環狀線通車典禮受訪時表示，受到疫情影響，旅遊業者須停止出團與接團，部分陸團還需要提早出境，交通部將協助業者度過難關，蔡英文總統已指示行政院，編列特別條例、特別預算，以彌補業者的損失。

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▲武漢肺炎疫情持續擴大，北市觀光景點忠烈祠，不少日韓遊客也戴上口罩。（圖／記者呂佳賢攝）



林佳龍表示，希望能藉由此次危機，成為觀光業轉型契機，不只客源要擴大，同時也要推動觀光基礎建設、提升服務品質、補助業者未來投資，交通部也將安排人才培訓計畫，包括導遊、領隊等，提高服務人員素質。

林佳龍表示，台中燈會仍將如期舉辦，主辦單位會密切注意健康管理等防疫措施，他也強調，一切配合中央指揮中心，交通部會隨疫情發展超前部署，目前台灣沒有社區感染，民眾也不必恐慌，只要做好自主健康管理，都可以過正常生活。

對於台鐵超前喊出「疫情升溫拒載未戴口罩旅客」，林佳龍表示，交通部已要求各公共運輸業者落實消毒作業，也呼籲旅客戴口罩搭車，不過是否拒載，仍要配合中央指揮，才不會造成沒必要恐慌而亂了套。