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法國吐司單周狂賣5萬條　2大超商「2019超夯聯名甜點」盤點　

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我們想讓你知道…法國吐司單周狂賣5萬條 2大超商「2019超夯聯名甜點」盤點　

▲▼7-11 2019年熱銷聯名甜點。（圖／記者蕭筠攝、業者提供）

▲2大超商2019年熱銷聯名甜點一次看。（圖／記者蕭筠攝、業者提供）

記者蕭筠／綜合報導

近年來各大美食紛紛吹起聯名風潮，連鎖超商也找來不少知名品牌一同打造聯名甜點，吸引不少人搶嚐鮮。《ETtoday》整理出2大超商在2019年祭出的「聯名甜點」，每一樣通通都搶破頭，快來看看哪一款最深得你心，也期待新年到底又會有多少聯名款等收藏。

全家2019年度最夯聯名甜點曝光，包括與法國知名「MONBANA巧克力」合作推出的巧克力泡芙及法式巧克力薄餅，巧克力與鮮奶油的絕佳搭配，一推出後深受消費者喜愛。而4月份和辻利茶舖共同打造的抹茶系商品，首推出辻利抹茶日式薄餅，以抹茶搭配蜜紅豆的口感正中抹茶控的心，還有辻利抹茶捲蛋糕，使用抹茶戚風蛋糕捲入黃豆黑糖鮮奶油及抹茶生巧克力，茶香味濃厚，也深受歡迎。

▲▼全家2019年熱銷聯名甜點。（圖／業者提供）

▲▼全家2019年熱銷聯名甜點。（圖／業者提供，下同）

▲▼全家2019年熱銷聯名甜點。（圖／業者提供）

7-11在2019年超夯聯名款則絕對少不了和GODIVA攜手打造的「紅寶石巧克力慕斯」，不僅有粉色浪漫外型，內餡放上了覆盆子醬以及香脆巧克力碎片，接著是由紅寶石巧克力所製成的粉紅色慕絲，最外層則是黑巧克力蛋糕，層層堆疊，一口咬下就能吃到4種口感，全台限量開賣人氣極高。

▲▼7-11 2019年度熱銷聯名甜點。（圖／業者提供）

▲7-11於2019年再度和GODIVA攜手打造「紅寶石巧克力慕斯」。

另外今年8月與精品烘焙「昂舒巴黎」合作搬出法國IG狂曬的「波浪丹麥吐司」，嚴選法國發酵奶油，搭配低溫發酵麵團，並利用27層折疊工法繞出美麗浪花，打造這成款丹麥土司，口味包括松露海鹽、絕品奶油，開賣首周就熱銷超過5萬條，擁有超高人氣。

▲▼7-11 2019年度熱銷聯名甜點。（圖／業者提供）

▲波浪丹麥吐司也超夯。

除外，7-11聯名甜點熱銷榜上有名的還有超人氣卡通明星卡娜赫拉聯名輕乳酪蛋糕、覆盆莓半月燒等，日本森永獨家授權販售的森永牛奶糖布丁，都是超高人氣聯名甜點，7-11指出，2020年有些聯名款商品有機會不定期出現，一定要把握機會搶一波。

▲▼7-11 2019年度熱銷聯名甜點。（圖／業者提供）

▲卡娜赫拉聯名款甜點也超熱銷。

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