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防護服僅剩6件！四川醫護人員DIY...用文件袋自製「防護面屏」

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▲▼ 武漢肺炎,自製防護工具。（圖／翻攝自微博）

▲醫護人員用文件夾自製防護裝備。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

武漢肺炎疫情肆虐，各地出現醫療資源短缺的情況。四川省人民醫院今（30）早轉發微博貼文，稱防護服只剩餘6件，「如果再沒有新的來源，明天就不夠了！」面對物資告急的情況，該醫院的醫護人員想辦法自我防護，用壓脈帶和塑膠文件袋製作了防護面屏。

▲▼ 武漢肺炎,自製防護工具。（圖／翻攝自微博）

▲醫院人員自己動手製作防護裝備。（圖／翻攝自微博）

面對持續擴散的疫情，不少地區醫療資源告急，而四川省人民醫院的人員急中生智，使用EICU用壓脈帶和文件袋自製防護面屏，檢驗科的醫護人員也巧用廢舊膠片，自製面屏替代護目鏡，「沒有槍沒有炮，我們自己造。疫情摧毀不了我們堅強的意志！辦法永遠比困難多。」

▼ 用廢舊膠片自製面屏替代護目鏡。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 武漢肺炎,自製防護工具。（圖／翻攝自微博）▲▼ 武漢肺炎,自製防護工具。（圖／翻攝自微博）

此外，武漢市作為疫情重災區，醫療資源再度告急，協和醫院等醫療機構紛紛向外請求物資支援。其中，距離華南海鮮市場僅數百公尺的一家民營腎病醫院，28日通過微信發出求助資訊，希望得到防護服、護目鏡、口罩等援助，維持該院為60余位病人開展日常血液透析。

護士長向《紅星新聞》表示，因為不是第一線醫院，沒有辦法第一時間領到防護設備，「我們比起抗擊新型冠狀病毒肺炎第一線的醫生危險程度是要低一些，但是不等於我們不需要，可以給我們少量的。」

她坦言，「我們的病人也是重症病人，身體很弱，如果他們再得新型冠狀病毒肺炎，他們就完了。如果我們工作人員被傳染，沒人上班給他們做透析，這些病人也完了」，好在目前尚無人確診武漢肺炎，但由於離華南海鮮市場很近，且極度缺乏防護器材，加之醫護人員人手不足，超負荷工作，「到底還能夠撐多久？我也不知道。」
 

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