柏克萊高材生留武漢堅守女友與愛狗　兩天遛一次狗：如果離開就是不忠

▲美國男子為愛留守武漢，每2天帶愛犬散步1次。（示意圖／記者林悅翻攝）



實習記者簡立宇／綜合報導



患難見真情！家住舊金山灣區的佩雷茲（Doug Perez）為了中國女友與愛犬，他選擇繼續留在武漢。他每兩天遛一次狗，一週購買一次食物，談及人與人不交談，默默扛著超大袋食物走在路上的情形，他表示「就像科幻電影」。

佩雷茲已寄信給美國大使館請求協助，然而他沒有收到回覆。他表示，即使大使館回應了，也會以「非美國公民」為由，不讓女友與自己同行。「我不能讓女友獨自留在瘟疫的根源地」，佩雷茲表示，「很多男人甚至不能帶老婆回家，因為她們不是美國公平，我的女友和她的家人都在這裡，如果我離開了那就是不忠。」

佩雷茲在2014年從柏克萊加州大學畢業後，移居到薪水最高的武漢教了兩年英文。他表示，從前武漢是個生氣蓬勃的城市，有高薪資與高樓大廈，但這些病毒給這座城市蒙羞，讓一切都改變了。

▲李克強在過年時巡視武漢居民。（圖／翻攝自中國政府網）

佩雷茲的女友、家人與拉布拉多品種的狗行動受拘於他的公寓中。每兩天，他都得戴上護目鏡與手套，帶著狗狗沿建築物散步，甚至狗狗也有自己的口罩，縱使牠並不喜歡戴。「我們戲稱牠『末日之狗』」，佩雷茲表示。

除了遛狗之外，佩雷茲一週只出門一次，到雜貨店去購買食物。他和女友曾為此發生爭執，「我女友要我待在家等待外送，然而事實證明外送根本不會來。」到商店購物時，會有人拿溫度計檢查體溫，「感覺像有人拿槍指著你的頭，就像科幻電影一樣。」

佩雷茲用微信和其他在武漢的美國人聯絡，有人出現了咳嗽和發燒症狀，卻無法得知是否中標。「我最怕的不是冠狀病毒，而是這個城市中的人民會暴動，且出現食物短缺」，面對武漢如今的情況，佩雷茲憂心說道。

▼ 武漢雷神山醫院。（圖／央視新聞）