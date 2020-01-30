吃飯拿下口罩再戴回去？　醫提出2點情形：建議妥善丟棄別重戴

▲現在人人搶買口罩。（圖／記者周亭瑋攝）

記者陳俊宏／綜合報導

武漢肺炎疫情延燒，奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金表示，「有人問可不可以拿下口罩吃飯再戴回去？這是一個很實際的問題。」他也提出自己的看法，「重點就是手不要接觸到污染面。」

對於這個問題，陳志金29日在臉書提出3點建議：

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1、如果是健康的人，接觸感染者風險也很低，戴口罩只是「以防萬一」，我覺得可以拿下吃飯，吃完再戴回去，但請把握幾個原則：舖上一張衛生紙，再把脫下的口罩放在上面，不要讓口罩直接接觸到桌面。



2、如果「有」接觸到有呼吸道症狀的人，建議還是妥善丟棄，不要重戴。



3、如果你有症狀，建議還是妥善丟棄，不要重戴。

▼陳志金說，舖上一張衛生紙，再把脫下的口罩放在上面。（圖／記者陳俊宏攝）

關於第二點和第三點，陳志金說，如果真的非常不得已，沒有其他口罩，請舖上一張衛生紙，再把脫下的口罩放在上面，手儘量不要接觸到可能的污染面（內或外），也不要讓口罩接觸到桌面，以免污染桌面。

陳志金提醒，戴上口罩後，用另一張衛生紙把金屬條壓好，丟掉兩張衛生紙後也要洗手，重點就是手不要接觸到污染面，口罩不要接觸到桌面，戴前洗手、戴後洗手，出門還要記得帶衛生紙。