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2020工作運勢大公開！　摩羯業績亮眼、金牛跳槽再等一年

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記者黃翊婷／台北報導

新的一年開始大家最關心的，莫過於未來一整年的運勢。在12星座的工作運勢方面，中華民國星相學會副理事長小孟老師解析，表現最好的前三名分別是摩羯座、天秤座以及巨蟹座，詳細的分析內容和其他星座運勢如下：

第12名牡羊座：較為吃力，精疲力盡
牡羊座的朋友們2020年在職場上會有比較苦悶的感覺，工作上也有吃力不討好的感覺，當然身體操勞就更不用說，每天都有精疲力盡的情況，建議除了工作以外，也可以多轉移焦點在興趣上，才能讓身心靈更完美。2020年的開運色系為粉色。

第11名金牛座：計畫生變，勞心勞力
在工作中容易碰到計畫趕不上變化的事，還有許多苦差事等著，建議2020年這段時間要耐心、沉著應對，想變動工作的朋友則要等到2021年，才是最好的時機。2020年開運色系為綠色。

▲▼跳槽,換工作,轉職,工作。（圖／翻攝自pixabay）

請繼續往下閱讀...

▲小孟老師建議，金牛座的朋友如果想跳槽，等到2021年再行動會比較好。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）

第10名射手座：壓力增加，作息變亂
工作上會比較奔波忙碌，壓力大容易靠吃發洩，要留意生活作息的平衡才不會影響工作效率。另外，你／妳也會感覺工作上壓力重重，但這也是最佳的磨練時機，磨練過去就會有升官加薪的機會哦。2020年開運色系為紅色。

第9名獅子座：遭人眼紅，是非較多
2020年你／妳容易招到同儕的比較與眼紅，這個時間點除了好好衝刺事業外，記得在人際方面也要做到圓滿，這樣才能有雙贏的局面。2020年開運色系為黑色。

第8名天蠍座：挑戰變多，受到肯定
天蠍的朋友們在事業上會感覺挑戰連連，計畫趕不上變化，但也因為能夠拿出耐心和沉穩來應對，會讓大家覺得你／妳很穩重，事情也能處理得很漂亮，主管會越來越肯定你／妳在事業上的表現。2020年開運色系為白色。

▲學生，工程師，工作，辦公室，忙碌，電腦，上班族，OL。（圖／pixabay）

▲射手座的朋友今年在工作上會有許多磨練的機會。

第7名水瓶座：主管看中，工作增多
2020年水瓶座的朋友容易感到奔波忙碌的感覺，公司可能因為人員減少或事情變多，把工作量轉嫁在你／妳身上，當然這可能會產生喘不過氣的感覺，但是不要覺得灰心，那是因為你／妳被看重，才有機會被賦予較多重大的工作機會。2020年開運色系為黃色。

第6名雙子座：開拓視野，保養身體
雙子座的朋友們在2020年所接觸到的人事物，都要好好把握或是交流，因為這些人將會是以後對你／妳有幫助的資源人脈。另外，過去你／妳所付出的事物會被肯定，不過要特別注意身體，不要過度操勞而忘了正常吃飯睡覺。2020年開運色系為紫色。

第5名處女座：表現不俗，切莫得意
2020年處女座的朋友在職場上表現不俗，對工作會越來越有想法，以及明白要怎麼應對工作上的人事物。當然你／妳還在學習的階段，不能因為已經嚐到一些甜頭而得意忘形。2020年開運色系為水藍色。

▲▼ 職場,上班,同事。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲雙子座的朋友要好好把握與身邊每個人交流的機會。

第4名雙魚座：一帆風順，化解困境
雙魚座的朋友2020年在職場上可以說是一帆風順，即使工作上遇到千奇百怪的狀況，最後都能圓滿解決，所以不要太擔心目前所處的處境與狀況。也許目前的你／妳不一定滿意現在的工作事業，但是要相信一件事，這已經是老天最好的安排。2020年開運色系為灰色。

第3名巨蟹座：超越以往，拓展人脈
2020年巨蟹座的朋友在職場上有機會接觸不同以往的人際關係，這對你／妳來說會是一波新的人脈，要好好把握共同出遊及團體活動的機會，因為這些人日後都可能變成新的商機。2020年開運色系為咖啡色。

▲▼上班,聊天,幹話,廢話,八卦,喝咖啡,開會,提神。（圖／翻攝自pixabay）

▲巨蟹座的朋友可以試著拓展人脈。

第2名天秤座：脫穎而出，保持謙虛
2020年天秤座的朋友在職場上表現出很強的競爭力，很多人會視你／妳為學習範本，如果有人討教，可以虛心交流一些意見，這會讓你／妳學到不少事物。2020年開運色系為金色。

第1名摩羯座：扶搖直上，金蠶脫殼
2020年摩羯座的朋友在業績上會有亮眼的表現，很適合在業績方面多加強，同時在2020年你／妳也會是團體中矚目的焦點，可以利用這段時間跟各界好友打好關係，對名聲會有很大的加分效果。2020年開運色系為黃色。

以上內容由小孟老師星座塔羅牌之清水孟授權提供，未經許可不得轉載、改寫。

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