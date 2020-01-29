影／台灣武漢肺炎確診8例「新增96例疑似通報」累積621例　227名隔離檢驗中

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸武漢肺炎持續延燒，國內昨日已經累積8例確診病例，且有1例本土病例。中央流行疫情指揮中心今（29）日公布最新數據，昨（28）日國內新增96例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通621名個案，含8名確診、386名排除、227名隔離檢驗中(92名初驗陰性、其餘待檢驗)。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者楊詩益攝）

目前8名確診個案狀況穩定，持續住院隔離，醫院及地方衛生單位已依循相關處置流程進行疫情調查及接觸者追蹤等防治工作。8名確定個案接觸者總計460人，其中27人有症狀已通報，先前接觸者轉為確定個案，通報個案中12例二採陰性（5例一採陰性、10例尚無檢驗結果）。

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依據中國疾控中心截至28日通報資料，目前中國大陸累計31省市區（不含港澳特別行政區）確診5,974例新型冠狀病毒感染個案，較昨日新增1,459例，其中1,239例重症，132例死亡。累計密切接觸者65,537人，追蹤中59,990人。國際累計72例確診(不含臺灣)，分布於16國，分別為泰國14例；香港8例；澳門7例、新加坡7例、日本7例；美國5例、澳洲5例；馬來西亞4例、南韓4例；法國3例；越南2例、加拿大2例；尼泊爾、柬埔寨、斯里蘭卡及德國各1例。



基於中國大陸各省分皆持續出現病例且急遽增加，疫情嚴峻；且WHO已表示該病毒具人傳人能力，感染風險增加，指揮中心於今(28)日將旅遊疫情建議第三級警告(Warning)範圍擴大至中國大陸(不含港澳)，請民眾避免至當地所有非必要旅遊。

指揮中心再次呼籲，一般健康民眾應養成量體溫、以肥皂勤洗手、減少觸摸眼鼻口、盡量不要到人口擁擠的公共場所；若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀的民眾，請務必在家休息，不要到公共場所，若有必要外出就醫或處理重要事務時，請務必戴口罩，以肥皂勤洗手，妥善處理口鼻分泌物。

民眾入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14天內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。