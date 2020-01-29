Kobe墜機身亡震撼全球　時代雜誌封面「布萊恩謝幕黑白照」…惹哭網友！

▲時代雜誌最新一期，KOBE謝幕照。（圖／翻攝自推特＠time）

記者陳亭伃／綜合報導

知名球星布萊恩（Kobe Bryant）26日傳出直升機墜毀意外身亡，罹難者包括13歲的女兒吉安娜．布萊恩（Gianna Bryant），以及同行7人，直升機失事原因正在深入調查，研判因在濃霧中飛行視線不佳。Kobe身亡的消息傳出後震驚全球，不僅多名球星紛紛以「自己的方式」哀悼，連《時代》雜誌（TIME）也以紀念封面致敬Kobe。

綜合外媒報導，時代雜誌封面過去多為「有貢獻」者，如今傳出Kobe意外身亡，即將於31日出刊的封面也換為黑白背影照的Kobe，象徵完美謝幕，照片中的Kobe身穿湖人隊24號球衣，背對鏡頭鞠躬，左手背在腰間、右手則抱著籃球。

▲美國國家運輸安全委員會（NTSB）公布布萊恩（Kobe Bryant）墜機現場畫面。（圖／路透）

不少網友看到封面照後，直呼「真的熱淚盈眶！」、「無法相信是事實」、「全球的人還是非常捨不得他！」、「沒有他，就沒有現在的籃球」。而封面上除了雜誌名稱外，也沒有其他文字，僅寫「Kobe Bryant：1978-2020」，而這本雜誌預計將在31日上架。

Kobe曾幫湖人拿過5次NBA總冠軍，並代表美國奪下兩面奧運金牌，他的死訊震驚全球，對他的追悼不斷湧出。截至目前，希望NBA以布萊恩身影做成新標誌的一項請願，連署人數超過200萬人。

►Kobe直升機「沒有黑盒子」！時速近300公里墜毀引火勢…僅尋獲3具遺體

►Kobe墜機現場「殘骸散落燒成灰」畫面曝光 法醫靠指紋辨識布萊恩遺體

