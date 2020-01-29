影／肺炎爆發至今大陸治癒103例！武漢87歲婆婆出院「拱手致意」

記者馬叔安／綜合報導

武漢肺炎疫情延燒，如今傳出好消息，武漢市一名87歲的婆婆28日康復出院，她入院時一度身體虛弱，發燒38度，而且除了武漢肺炎外，還有合併其他細菌感染的肺炎，情況一度危急，所幸經過多日的治療後好轉，當天包括她在內，一共5名武漢肺炎患者治癒出院。

▲武漢市一名罹患武漢肺炎的87歲婆婆治癒出院。（圖／翻攝自微博／中報視頻）

根據《人民日報》微博，這位婆婆的基礎病較多，曾在去年12月發生過急性心梗，情況危急。老婆婆在1月20日入院，經過多日治療，均連續3天未發燒，連續2次（間隔24小時）核酸檢測陰性，CT顯示病情明顯好轉。

在《中報視頻》微博發表的畫面中，這名婆婆坐在輪椅上，身上披滿紅色衣物，在醫師的陪同下離開醫院，一路不忘向經過的醫護人員拱手致意。

▲武漢市一名罹患武漢肺炎的87歲婆婆治癒出院。（圖／翻攝自微博／中報視頻）

湖北省衛健委29日公佈的數據顯示，28日0時-24時，湖北省新增新型冠狀病毒感染的肺炎病例840例，其中武漢市新增315例，全省新增死亡25例，其中：武漢市19例，孝感市2例，荊門、鄂州、黃岡、天門各1例。

根據大陸國家衛健委最新數據，自武漢肺炎爆發至28日，大陸已有103例治癒出院，28日0-24時，大陸31個省（區、市）報告新增確診病例1459例，新增重症病例263例，新增死亡病例26例（湖北省25例、河南省1例），新增治愈出院病例43例，新增疑似病例3248例（包括西藏1例）。