肺炎源頭不只在武漢？上海確診案例曾赴廣東吃野生動物

▲武漢肺炎疫情延燒。（圖／達志影像／美聯社）

記者馬叔安／綜合報導

針對持續延燒的武漢肺炎疫情，目前有多項證據顯示其源頭為武漢市場中的野生動物，不過上海29日公佈的最新資料中，有1例確診病例有廣東旅行史，並曾食用野生動物，上海市於同一天新增武漢肺炎確診病例14例。其中，外地來滬人員7例，本市常住人口7例。

根據上海市衛健委網站，截至1月28日24時，上海市累計發現確診病例80例，其中，男性43例，女性37例；年齡最大88歲，最小7歲；61例有湖北居住或旅行史，1例有廣東旅行史並曾食用野生動物，18例有相關確診病例接觸史；外地來滬人員40例，本市常住人員40例。

上海衛健委指出，目前73例病情平穩，2例病情危重，4例治愈出院，1例死亡，已累計排除99例疑似病例，尚有167例疑似病例正在排查中。

根據陸媒《人民日報》報導，中國醫學科學院病原生物學研究所所長指出，目前對新型冠狀病毒進行大量的溯源研究，有大量前期研究認為，蝙蝠是新型冠狀病毒（2019-nCov）的起源，但仍不清楚中間傳播媒介。

之前曾傳出有發病的患者並無前往武漢的華南海鮮市場，武漢市金銀潭醫院副院長黃朝林對外表示：「從現在整個發病情況來看，海鮮市場已經不是唯一的暴露源。新型冠狀病毒起源是多源性。」

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