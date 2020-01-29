彩券行砸重金找14名辣妹衝買氣　最正英文老師凱蒂性感爆表迎客

▲台南一家彩券行找來14辣妹擔任店長,凱蒂老師也入列 。（圖／凱蒂老師提供）

記者吳奕靖／台南報導

春節期間各家彩券行要衝買氣，也是想盡辦法，在台南就有一家彩券行在過年期間，7天砸12萬找來14名辣妹來當一日店長，這一招果然吸引人潮。彩券行老闆黃嘉君坦承說，過年期間是彩券行的大日子，不過今年可能受到武漢肺炎的影響，來客數明顯下降，所以他才想要衝一波，找來show girl。

這間彩券行的老闆表示，光是這7天就要12萬，因為過年期間薪資加倍，所以一天請4個show girl到店內，每個都是以4小時來計價，坦白說這筆費用也不算低，不過show girl本身就有粉絲群，所以不乏很多粉絲來追星，像是之前《ETtoday新聞雲》曾經報導被稱為最正英文老師的凱蒂老師。

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過去網路知名小模有著甜美如天使外表的凱蒂老師，在個人臉書《ღ嗨！凱蒂老師ღ》放上自己拍攝「性感魔鬼照片」，不乏還有露半球或是半裸身的照片，但是這些照片卻成了酒店或是情色廣告，讓凱蒂老師相當苦惱，氣得一度在臉書高喊要告！不過事後順利達成和解，她也希望別再來了。

凱蒂老師其實之前還真的是老師，不過是在補習班當老師，記者詢問拍攝性感照片，甚至是「背部全裸」的照片不會影響到自己的教學形象嗎？凱蒂老師表示：「我現在覺得家長都很開明，會支持我的還是一樣不會跟我的教學扯上關係，家長還滿挺我的」。記者也繼續追問「是否有家長要追妳」，凱蒂老師害羞的說：「有！單親爸爸問我有沒有意願跟他一起共組家庭，我自己就說謝謝他」。

▲台南一家彩券行找來14辣妹擔任店長,凱蒂老師也入列 。（圖／凱蒂老師提供）

▲台南一家彩券行找來14辣妹擔任店長,凱蒂老師也入列 。（圖／凱蒂老師提供）

不過彩券行老闆黃嘉君坦承說，過年期間是彩券行的大日子，不過今年可能受到武漢肺炎的影響，來客數明顯下降，所以他才想要衝一波，找來show girl。

▲台南一家彩券行找來14辣妹擔任店長,凱蒂老師也入列 。（圖／凱蒂老師提供）

▲台南一家彩券行找來14辣妹擔任店長,凱蒂老師也入列 。（圖／凱蒂老師提供）