早上至少要吃1顆蛋！專家揭2大好處：補血健脾胃、穩定腦神經

▲農委會強調，雞蛋只要不過量攝取，不會有健康危害。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

現代生活幾乎人人每一餐都會吃到「雞蛋」，農委會表示，許多人「聞蛋色變」，擔心吃了蛋會增加血液中膽固醇，導致心血管問題，但其實只要不過量攝取，其實不會有健康危害。中醫師觀點則建議，早上至少要吃1顆蛋，會有穩定腦神經、補血健脾胃2大好處。

農委會說明，其實，雞蛋並非高膽固醇的禍首，雞蛋平均1顆重約50-60公克，約含有150-200毫克的膽固醇，衛生福利部建議，每人每天膽固醇的攝取量不要超過300毫克，只要不過量攝取，並不會對健康造成危害。

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中醫師陳穎寬向《ETtoday新聞雲》表示，自己都會鼓勵許多門診的朋友，早上至少要吃1顆蛋。因為雞蛋有優質蛋白質，富含維生素、卵磷脂以及鐵、鋅等多達十多種礦物質、微量元素，對於正在減重的人，還可以維持肌肉量、穩定血糖，增加飽足感避免攝取過多糖類、澱粉，實在是好處多多。

▲陳穎寬以中醫觀點表示， 雞蛋性平味甘，有寧心安神，適合腸胃道功能不佳的人吃。（圖／記者許展溢攝）



陳穎寬以中醫觀點指出，雞蛋性平味甘，有2大以下好處：

1、補血健脾胃，適合腸胃道功能不佳、腸胃炎或是生病住院後進食量減少而無法攝取太多肉類例如牛、羊、豬肉，雞蛋相對來說是較好消化吸收的蛋白質，對於發育中的青少年，更是每天不可或缺的蛋白質來源。

2、寧心安神，可以穩定腦神經，適合腦袋正在發育的小朋友以及預防腦神經退化的老人，除此之外，對於陰虛煩躁型失眠也有很好的改善效果。

陳穎寬最後強調，別再害怕吃蛋，因為吃蛋好處真的多多。農委會也提，雞蛋含有許多人體所需的營養素，美味的蛋料理更是收服大人小孩的心，無論煎、煮、炒、炸都好吃，只要不要過量，都能安心食用。