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拆開新睡衣驚見「大蟑螂屍體」！卵蛋布滿包裝...她嚇傻客訴

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▲買睡衣拆開看見蟑螂。（圖／翻攝自Karla Styliee Roy臉書）

▲羅伊拆開睡衣的當下，被眼前的蟑螂屍體嚇傻。（圖／翻攝自Karla Styliee Roy臉書）

記者曾羿翔／綜合報導

英國23歲媽媽羅伊（Karla Roy）日前購入普萊馬克（Primark）品牌的一套睡衣，打算作為將滿2歲女兒露比（Ruby）生日禮物，沒想到打開包裝卻發現睡衣有「蟑螂屍體｣，就連包裝內部也可看見許多蟑螂卵，讓她當場看傻。羅伊目前除了投訴也與普萊馬克公司保持連繫，但都沒得到一句道歉。

綜合外媒報導，一家住在曼斯菲爾德（Mansfield），平常職業是護理人員的羅伊表示，這件有蟑螂的睡衣是印度製造的，「當我為露比打開包裝時，我發覺露比正在看著某樣東西」。

羅伊指出，「我接著把睡衣拿出來，準備在給露比穿之前拿去洗，但我卻無法相信自己的眼睛，竟有一隻死的蟑螂在睡衣上，我當時大尖叫趕緊把這件睡衣丟到桶子裡，不知道蟑螂是如何爬進去的。」想到當時恐怖的畫面，羅伊還說，「想像一下如果當時我不在現場，是露比自己打開禮物的話，可能會把蟑螂吃下肚！」

據了解，睡衣包裝上的製造產地顯示為印度，羅伊後來還在自己的臉書上分享這個恐怖經驗，以防有人一樣購入普萊馬克的同款睡衣，目前她針對退貨問題，一直與普萊馬克公司連絡並投訴，但都沒有得到一句道歉。

報導也指出，羅伊早就把當初購買的收據稿丟了，所以她寄e-mail給普萊馬克公司，官方則回應將會預付裝箱費，讓羅伊可以把出問題的貨品寄回。

普萊馬克的發言人後來回應，他們很重視產品質量，公司有嚴格的品質控管程序，他們將與客戶保持聯繫，並要求提供更多信息，以便可對投訴內容展開全面的調查。

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