考察火神山醫院建設　李克強：將成收治患者的「安全島」

▲李克強考察武漢。（圖／翻攝自中國政府網）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國務院總理李克強27日受習近平之託，前往武漢考察疫情防控工作，期間專程來到正在加緊建設、集中收治疫情患者的火神山醫院工地。他告訴工人們，醫院建成將成為能夠及時收治患者的「安全島」，並叮囑要做好工人們的疫情防護。

根據中國政府網，李克強一下飛機就來到收治確診患者和重症患者最多的武漢金銀潭醫院，與在負壓ICU病房開展治療的醫護人員視訊連線，並和來自大陸全國各地、軍隊支援武漢的醫生交流。

在火神山醫院工地，李克強勉勵工人們加班加點，加快建設進度。他說，「抗擊疫情如救水火，你們是在與時間賽跑。」、「我們要千方百計確保所有患者應收盡收。」

李克強在同一天也來到超市，察看商品供應和價格情況，並與購物群眾交談，並在隨後召開的會議上表示，在前期已調集醫務人員和物資的基礎上，兩天內還將有2500名醫護人員特別是護士增援武漢。

▲李克強考察武漢。（圖／翻攝自中國政府網）

大陸湖北武漢市防疫指揮部23日開會決定，決定參照SARS期間建成的「小湯山醫院」，6天內完成一座專門收治武漢肺炎患者的專門醫院，定名為「火神山醫院」。綜合陸媒報導，「火神山醫院」的承建單位中建三局人員透露，火神山醫院的面積為2.5萬平方公尺，可容納1000張床，規劃在2月1日完工、2月3日投入使用。

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