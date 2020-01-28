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偷記公司會計帳密…電信員工成功「私吞7000萬」！買豪宅出遊爽當貴婦

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▲▼電腦,手機,3C。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台中童姓女子利用職務之便，竄改銷售資料，盜取公司手機變賣給不知情的廠商，7年來私吞公司7000萬餘元。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台中報導

台中一名45歲的童姓女子利用在手機零售商「哈拉網通電訊公司」工作之便，竄改銷售資料，盜取公司手機變賣給不知情的廠商，7年來私吞公司7374萬元，還藉機購入2間豪宅，過著闊綽的貴婦生活。台中地院審理後，2018年依業務侵占罪判童女8年6月，但她2年多來僅還款1千多萬，二審高院加重改判9年6月。可上訴。

據了解，哈拉公司營運超過20年，在全台擁有近60家直營及加盟店，專營通信和相關產品的批發銷售，生意一直都很不錯，但卻連年虧損，甚至連增資的2000萬元也賠光，直到2017年3月，林姓負責人驚覺不對勁，下令徹查帳本，才發現原來是員工童女搞的鬼。

據判決，童女在公司專任網路平台的銷售窗口，主要負責接洽各大購物網站，處理手機等產品的出貨及銷售，某次看到主管登打資料時，記下可修改公司會計系統管理權限的帳號及密碼，於每月25日結帳時，侵入銷售會計系統，竄改調降手機商品成本和數量，讓結帳報表數量和銷售金額一致，規避稽查，再將侵占的手機商品對外銷售。

童女欺騙下游廠商，稱有客戶委託銷售手機，再將私下侵占的手機轉賣給廠商，自2011年起連年侵占總計共7374萬餘元。藉此獲取暴利的童女不僅接連在清水、大里購入2棟豪宅，每年還招待親友多次出國，刷卡費每月更高達30、40萬，過著十分豪奢的生活。

警方獲2017年3月在桃園機場逮捕剛遊義返國的童女，查扣現金餘額302萬元及名下不動產。台中法院審理後，認為童女雖對侵占實情坦承不諱，但不靠己力賺取錢財，反而利用職務之便竊取公司資產加以變賣，造成公司重大損害，犯罪情節嚴重，並且考量童女無能力償還損失，2018年一審依業務侵占罪判刑8年6月，另沒收童女轉進胞姊戶頭中的210萬元。

童女認為判決過重，檢察官則認為判太輕，案經上訴，二審台中高分院依業務侵占、妨害電腦使用罪，1月7日改判她9年6月。仍可上訴。

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