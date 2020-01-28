抱瓦斯桶喊：全家一起死！他沉迷「酒店+賭博」毆妻兒…消失30年竟討撫養費

▲桃園一名人夫婚後沉迷酒店、賭博又家暴妻兒，離家數十年後竟反過來討撫養費。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／桃園報導

桃園一名劉姓男子婚後沉迷酒店、賭博，還時常家暴妻子以及4名兒女，曾載著孩子開車衝撞，並揚言引爆瓦斯桶「大家一起死」，接著與家人斷斷續續失聯逾36年，直到2019年4月間，劉妻接到丈夫的訊息，竟是索討撫養費，讓她相當心碎，提出離婚訴訟，法院審理後，判准2人離婚。

判決指出，劉男1973年10月與妻子結婚，2人育有4名子女，孰料，結婚7年後，他開始沉迷酒店、賭博，自1983年起他更變本加厲地毆打子女、載著孩子開車衝撞電線桿，甚至是拖出瓦斯桶掏打火機揚言引爆，「全家一起死一死」，也不拿錢回家直接神隱，回家也是向妻兒拳腳相向。

最後劉男更二度寄發存證信函，將妻子及4名兒女趕出住所，並把房屋賣掉，拋家棄子不聞不問。劉妻頓時苦無所依，只得帶著4名子女返回娘家，從1985年起獨自一人含辛茹苦地將孩子撫養長大，但她萬萬沒想到，2019年再度接到丈夫的訊息，不是關心問候，竟是來自法院的開庭通知，內容是丈夫向自己及子女共5人討撫養費。

劉妻內心震驚、悲哀、痛楚難以言喻，決定提出離婚訴訟。她表示，當初承受丈夫暴力、拒付生活費時，曾有旁人勸說離婚，但因當時民風保守，她考慮還有4名年幼子女，只能儘量忍耐，只求家庭完整，沒想到丈夫消失30多年後，又突然出現討錢，她不願再與丈夫有任何牽連，請求法官判准。

桃園地方法院勘驗4名子女的證詞，審酌劉男1991年開始與家人分居且完全失聯，時間長達至少28年，直到向法院提起「給付撫養費事件」才再聯繫上，考量他對妻子兒女確實有家庭暴力的情形，判准離婚。

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