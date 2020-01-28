類全委保單「多付3次手續費」！投資虧損還會影響理賠金　購買前要評估風險

▲民眾若要購買投資型保單，就必須要詳閱相關的內容。（圖／路透社）

財經中心／台北報導

民眾購買「類全委保單」，得支付多達3次的手續費；而且領取保險理賠，若碰到基金淨值低點時，得直接蒙受虧損，是無法等到景氣好轉，再贖回的，專家提醒，這其中的眉角，民眾可得弄清楚。

所謂的「類全委保單」，其實是投信公司的「全委帳戶」加上保險公司的「人壽保險」或「年金保險」產生的保險商品。主要核心概念是，保險公司設計保單，投資部分交給投信基金經理人，投資獲利的部分，可以用來支付保費，號稱是兼顧保險與投資，幫助民眾解決無法選擇基金的困擾。

然而，民眾最該注意的是「投資成本」。

一般的基金，通常會有基金經理人操盤，所以會有內扣的費用，並且反映在基金淨值裡；全委帳戶，則是民眾繳交帳戶基金經理人手續費後，又被收取基金內扣的費用，直接反映在該基金淨值裡。

也就是一筆投資，卻要付兩次手續費，而且還不包括「保險公司保險費」。專家提醒，若要投資，為何不直接找投信公司，而要多付手續費委由保險公司協助？

且這類投資型保單，若碰到景氣反轉、投資失利的情況，保單淨值是會縮水的，可能會導致保單的理賠金額減少。

對於想利用「投資型保單」給予家庭建立足夠壽險保障的保戶，一定要考慮到這樣的情形。

綜合以上，專家建議民眾應分清楚，「投資」與「保險」不適合綁在一塊，這樣的一加一，不會等於二，甚至還會小於二，還是讓兩種商品回歸本質，投資歸投資，保險歸保險，才是正道。

民眾在購買此類投資型保單前，需要多了解及多評估自己是否可以承受虧損風險，一旦把辛苦賺來的積蓄交給他人操作投資前，自己也一定要花些時間找資料、閱讀相關書籍或詢問相關專業人士等，多做些功課。

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