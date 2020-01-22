照護費爆貴！壽險專家：提早準備退休保障　長照狀態「每年領36萬」最高16年

▲該如何規劃退休生活，一直是民眾探討的議題。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

春節即將到來，多數身為「三明治族」的民眾同時要照顧長輩和小孩，常常忘記要照顧自己。壽險專家指出，如果只有儲蓄險或醫療險作為退休養老的計畫，仍會有風險，因此可以運用年終或考績獎金，規劃長期照顧保險補足保障缺口。

第一金人壽總經理林元輝表示，長期照顧保障之所以重要，是因為當身體復原能力隨年紀增長逐漸變弱，若不慎倒下，長期照顧壓力就落到家人身上，這時就需要仰賴長期照顧保險金度過漫長的療養期。

以第一金人壽的長期照顧保險為例，林元輝表示，「第一金人壽新照護九九長期照顧終身保險」就結合了長期照顧、完全失能及壽險保障，一次達到守護及守財兩大效果；這張保單提供貼心的兩段式給付，保戶只要符合條款條件，就可以先領一筆一次給付保險金應急，每年還能再領分次給付的保險金。

例如，40歲民眾投保保額3萬元、繳費20年期的「新照護九九」，每年只要繳約4萬元的保險費，保障期間如發生條款所列長期照顧狀態，就會先領到一筆36萬元保險金，若持續符合長照狀態，每年還能再領36萬元的分期保險金，最多領高達16年，陪伴保戶度過難關。

▲第一金人壽總經理林元輝。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

由於長期照顧費用高昂，民眾最怕沒錢繳保險費，讓已規劃的保障失效。林元輝指出，「新照護九九」有豁免保費設計，當保戶符合條款約定的長期照顧狀態時，保險公司就不會再向保戶收取後續的保險費，而保障也不會受到影響。

假設民眾繳保險費繳到第5年發生長期照顧狀態，保險公司就會幫保戶繳完剩餘15年的保險費，保險金也會照樣給付，讓民眾安心休養。

在壽險保障方面，「新照護九九」有祝壽保險金或身故保險金擇一給付的設計，給付金額依應繳保險費的1.06倍，扣除已領取的一次給付及分期給付保險金計算，保險公司只要給付了其中一種保險金，就不會再提供後續保障。

林元輝舉例，保戶繳費期滿後不幸身故，且中間都沒有領取任何保險金，那麼保戶的受益人總共可領回約90萬元的身故保險金，給付完保單就不再具效力。