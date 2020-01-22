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上班族聰明用年終獎金規劃保險　3大族群優先順序大不同

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▲保險，保單，保障。（圖／pixabay）

▲上班族領到年終獎金，可依自身狀況，進行保險規劃，讓往後人生更有保障。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

農曆春節來臨前，許多上班族都會領到一筆年終獎金，不過該如何有效運用這筆資金，中信金旗下子公司台灣人壽」建議，在扣除必要支出後，絕對需要善用來優先做保險規劃，可依自身狀況，分成「單身貴族」、「三明治族」、「準退休族」等3類。

首先是「單身貴族」，由於尚未結婚成家，通常來說經濟負擔較輕，但也因為在完全沒有家累的情況下，呼籲要先懂得照顧好自己，保險規劃順序上，先把醫療保障擺在第一位。

台灣人壽表示，民眾若不幸罹患重大疾病或發生重大意外時，除了面臨接受治療而暫停工作，還會有龐大醫療支出等問題，再來才是投保因為疾病、意外，造成失能失去自理能力的失能險，避免長期照護花費成為一筆龐大的開銷，這時可透過年金險或還本險規劃退休生活，且活多久領多久，不用擔心長壽的問題。

至於上有父母、下有子女的「三明治族」，不僅經濟壓力最沉重，且正處於人生承擔極大風險的階段，規劃保險首先應是保障、次為健康醫療，最後再談退休養老。

台灣人壽指出，三明治族可先利用平準型的定期或終身壽險涵蓋房屋貸款、家人生活費或子女教育基金，再來就是投保提供健康風險保障的住院醫療險、重大疾病及癌症險，最後再投保因為疾病或意外而導致失能的失能保險，補足當家人無法親自照料，需要額外聘請看護，以及收入中斷時所衍生的龐大費用風險。若行有餘力之下，要做好退休規劃，則可購買遞延年金險，做為未來自己退休後之用。

「準退休族」在孩子已逐漸經濟獨立，房貸也快或已繳清，重擔減輕許多，應以投保有穩定退休現金流的商品為首要考量，像是利率變動型還本終身壽險等，畢竟退休後雖有政府提供的勞保老人年金，但是因台灣漸漸邁入老年及少子化的社會，未來年金的趨勢將是｢繳多、領少、晚退｣趨勢，進行退休生活前不得不正視。

另外，準退休族伴隨年齡，也而需要提高醫療險及失能險的保額，以避免未來因醫療或照護的開支，而侵蝕了退休金的準備。

台灣人壽強調，領到年終獎金的同時，都應理性思考並精打細算，並利用獎金補足保障需求以轉移風險，讓自己與家人都能獲得保障，同時不論金額多寡，掌握先理人、再理財的原則。

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