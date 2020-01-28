網美聖地「新竹魚鱗天梯」驚見保育類鯨豚死亡　海巡隊即刻處置

▲海巡獲報在新竹魚鱗天梯旁有死亡的保育類鯨豚。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

海巡署北部分署第八岸巡隊新竹安檢所日前接獲通報，指稱在新竹市魚鱗天梯附近沙灘發現一隻死亡鯨豚擱淺於岸際，遂即派遣2車6員前往共同處置，到場後經專業人員研判，死亡的為保育類「江豚」，經採樣後海巡人員不畏辛勞，現場挖坑將牠就地掩埋。

魚鱗天梯為新竹南寮漁港的著名觀光景點，每到假日都會吸引大批遊客前往，是網美的拍照、打卡熱點；海巡人員日前接獲中華鯨豚協會通報，指稱在魚鱗天梯附近沙灘有死亡的鯨豚，到場後中華鯨豚協會人員研判死亡鯨豚為保育類「江豚」，長度約136公分、寬27公分，後續中華鯨豚協會實施採樣後，由海巡人員協助將死亡鯨豚就地掩埋。

第八岸巡隊表示：「海域治安，維護漁權，救生救難，海洋事務，海洋保育」為海巡署重要任務，除了查緝走私及非法入出國外，生態及環境保育亦為海巡署工作重點事項，民眾如在海邊發現有鯨豚及海龜擱淺之情事，請撥打「118」免付費服務專線，共同為海洋生態保育

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▼海巡現場挖坑將死亡的江豚掩埋。（圖／記者陳豐德翻攝）