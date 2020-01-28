又見私菸！海巡溯源台中老巢　劣質品換包裝銷入市場、檳榔攤

▲海巡偵防查緝隊溯源至台中，在民宅內查獲2600餘條。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

海巡署偵防分署偵防查緝隊日前於北部地區查獲不法業者涉販售未稅私菸，經專案小組持續擴大清查，並依案件情資研析及連日行動蒐證，鎖定中部某業者藏放私菸倉庫，等待時機成熟，會同臺中查緝隊及臺中巿政府財政局菸酒管理科，搜索臺中巿南區復興路某透天厝，查獲藏放53箱(共計2649條)私菸及涉案國人1名，訊後依菸酒管理法沒入菸品，並由臺中巿政府財政局裁處。

本次查獲菸品經檢視不僅為未稅私菸，且皆為逾保存期限之劣質菸品，不肖商人見年節將近巿場需求量大，為牟取不法暴利，多銷往檳榔攤及巿場攤販等地，並以低價於巿面販售，甚至用劣質菸品更改包裝轉賣，不僅損及國庫稅收並傷害國人健康，該批私菸幸被即時查獲，避免流入市面。

偵防查緝隊秉持「追本溯源」精神，繼續追查幕後不肖集團，並呼籲癮君子要愛惜身體切勿購買來路不明的香菸，以免吸食劣質菸品危害健康，民眾如發現不法時，可撥打海巡118報案電話檢舉，共同為國民健康、社會治安及國家安全盡一份心力。

▼不法商人將過期私菸換包裝後又銷往市場及檳榔攤。（圖／記者陳豐德翻攝）

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