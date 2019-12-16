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《時代雜誌》評選十年來最佳科技產品Top 10！手機都摃龜　Apple上榜3項

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▲科技產品。（圖／翻攝自Time）

▲《時代雜誌》評選10大科技產品。（圖／翻攝自Time）

記者陳心怡／外電報導

過去 10 年裡，人們生活越來越依賴科技產品，手機、筆電、無線耳機和智慧手錶等各式各樣科技產物推陳出新，實在很難想像沒有它們的生活會是如何。然而在這麼多科技產品中，你心目中最佳的科技產品是什麼呢？《時代雜誌》日前公佈 2010年到2019年，十年間最佳科技產品 Top 10，其中蘋果直接包下 3 項，但出乎意料的是，智慧手機居然全部摃龜，這或許是手機已經普及化，沒有上個 10 年那麼令人感到驚豔。

蘋果入榜的三項產品分別為 iPad、Apple Watch和AirPods。《時代雜誌》認為，iPad讓電腦產生文化轉變，為下一代攜帶式設備定調，成為能夠挑戰筆電的競爭產品，而大眾也對平板未來 10 年的發展感到樂觀；Apple Watch 則是當代最出色的智慧手錶，從2015年推出後，不斷提升改善整體效能，加上潮流的外觀，Apple Watch也成為主流時尚配件；另外，AirPods則被視為像 iPod一樣的經典代表象徵，先前推出的的AirPods Pro，也成為許多音樂迷認證的黃金標準無線耳機。

亞馬遜近年不斷攻入智慧居家服務市場，而亞馬遜推出的Echo智慧音箱也成功入榜。亞馬遜的Echo智慧音箱和Alexa語音助理是最受歡迎的產品之一，目前已售出了超過1億台支援Alexa的設備。

▲▼可以使用亞馬遜智慧語音助理Alexa的智慧音箱Amazon Echo。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞馬遜智慧音箱Amazon Echo。（圖／達志影像／美聯社）

Google Chromecast 電視棒也在榜上，《時代雜誌》指出，Chromecast 是串流概念的關鍵，它讓用戶不需要購買昂貴的智慧電視，就能同時串連手機、平板和電腦。

▲▼Google Chromecast。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Google Chromecast。（圖／記者邱倢芯攝）

另外，遊戲機也是許多人休閒娛樂不可或缺的一部分。毫無疑慮地，任天堂Switch當然大勝，《時代雜誌》表示，Switch 是過去十年中最重要的遊戲主機，它保有如同智慧手機般的攜帶便利性，以及任天堂的遊戲開發能力使其獲選。

除了以上產品外，獲獎的還包括DJI Phantom 無人機、特斯拉 Model S電動車、樹莓派單板電腦（Raspberry Pi）和微軟Xbox Adaptive Controller。

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