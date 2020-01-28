還是常穿短袖…他好奇「小時候冬天比較冷嗎」　網超有感：都穿不到大衣

▲近幾年冬天似乎比較沒那麼冷，路上還是可以見到裸腿穿搭。（圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

怕冷的人通常都怕冬天的到來，但近幾年的冬天似乎不再那麼冷。一名網友在PTT發文，說從前幾年霸王寒流後，感覺近年的冬天非常虛，「到現在出門依舊短褲短袖，有時候加件薄外套就很夠用了」，更不用說買了羽絨外套結果穿不到，忍不住發問，「小時候冬天比較冷是錯覺嗎？」

這位網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「小時候冬天比較冷是錯覺嗎？」文中表示，「自從前幾年霸王寒流之後，感覺最近幾年冬天好像非常虛」，到現在出門依舊穿短袖短褲，有時加件薄外套就很夠了，「看一堆人買羽絨外套結果完全穿不到。」

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原PO接著回想以前，「記得國小唸書時寒流動不動就是衛生衣衛生褲，不然會冷到爆炸」，忍不住說，「不知道是我的錯覺還是以前的冬天真的比較冷。」

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▲許多人都覺得，冬天沒有以前冷了。（圖／資料照）

看到貼文後，不少人紛紛表示有感，「小時候真的比較冷而且冷的天數也多」、「今年真的比較不冷啊～小時候是體虛+真的很冷」、「這兩年真的不冷，快跨年了還在穿短袖，跨年那陣子才比較冷」、「小時候早上呼氣都會有白煙，現在這種天氣很久沒有了」、「小學冬天出門還要穿兩件褲子」、「小時候比較冷+1」、「高雄很明顯，現在高雄冬天完全沒感覺。」

雖然大部分的人都認同小時候的冬天比較冷，不過也有人說小時候冷不只因為天氣冷，「你小時候身體循環系統還不成熟，當然容易冷」、「小時候沒有機能保暖衣鞋」、「小時候比較不懂得保暖」、「小時候都是媽媽覺得冷」、「小時候因為衣服都不是啥機能衣，所以常常要穿很多件、學校衣服材質又很差……所以都會覺得超冷。」

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